|
Dünya

Terör devleti İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: İkisi çocuk dört kişi hayatını kaybetti

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, Lübnan'daki sivilleri de hedef almaya devam ediyor. İşgalciler bu kez ülkenin güneyini hedef aldı. Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu ikisi çocuk üç sivil ile bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

18:33 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:43 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
İsrail'den Lübnan'da hava saldırısı (Foto: Arşiv)
İsrail'den Lübnan'da hava saldırısı (Foto: Arşiv)

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında, 2'si çocuk 3 sivil ve 1 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında, Savana beldesinde biri 2 yaşında, 2 çocuk ve annelerinin hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Bir Hizbullah mensubu da hayatını kaybetti

​​​​​​​Hizbullah ise yaptığı açıklamada İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda Hasan Ali adındaki mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ise saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Hizbullah'ın Cebel el Brayc, Huna, Dunin, Adşit ve Savana beldelerinde yer alan hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısı 194'e, ölen Lübnanlı sivil sayısı 35'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.​​​​​​​



#Lübnan
#İsrail
#Hizbullah
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri