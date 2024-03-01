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Cephe genişliyor: Katil İsrail şimdi de Lübnan'a kara harekatına hazırlanıyor

CNN International'a göre ABD yönetimi, terör devleti İsrail'in ilerleyen aylarda Lübnan'a olası bir kara saldırısı için hazırlıklarını sürdürmesinden kaygılı.

12:33 - 1/03/2024 Cuma
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CNN'in haberine göre İsrail Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor.
CNN'in haberine göre İsrail Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor.

CNN International'ın aktardığına göre, Biden yönetimi, İsrail'in bahar sonu ya da yaz başında Lübnan'a olası bir kara saldırısı için hazırlık yapmasından endişe duyuyor.


"İsrail operasyona hazırlanıyor"


CNN'nin ana sayfasında yer alan haberde, ABD istihbaratından üst düzey bir yetkilinin, "İsrail'in önümüzdeki aylarda bir askeri operasyon gerçekleştireceği varsayımıyla hareket ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptığı belirtiliyor. Bu yetkili, operasyonun belki de baharın sonlarına doğru gerçekleşebileceğini ifade etti ve İsrail'in askeri müdahalesinin açık bir olasılık olduğunu vurguladı.



Pazartesi günü İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Baalbek'i vurduğu bildirilmişti. ABD istihbaratından bir başka kaynak ise,
"Bu saldırının daha geniş bir hava operasyonuna ve nihayetinde kara birliklerinin de katılacağı bir duruma evrilebileceği yönünde korkular var"
şeklinde değerlendirmede bulundu.

Buna ek olarak, ABD istihbaratının bölgede "alarm zilleri çaldığı" ve durumu yakından izlediği ifade edildi.




#Lübnan
#İsrail
#ABD
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