Cephe genişliyor: Katil İsrail şimdi de Lübnan'a kara harekatına hazırlanıyor

CNN International'ın aktardığına göre, Biden yönetimi, İsrail'in bahar sonu ya da yaz başında Lübnan'a olası bir kara saldırısı için hazırlık yapmasından endişe duyuyor.

CNN'nin ana sayfasında yer alan haberde, ABD istihbaratından üst düzey bir yetkilinin, "İsrail'in önümüzdeki aylarda bir askeri operasyon gerçekleştireceği varsayımıyla hareket ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptığı belirtiliyor. Bu yetkili, operasyonun belki de baharın sonlarına doğru gerçekleşebileceğini ifade etti ve İsrail'in askeri müdahalesinin açık bir olasılık olduğunu vurguladı.