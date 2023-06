Okan Kocuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Okan Kocuk özellikle son dönemlerde ön plana çıkan ve yeteneğini göstermeye başlayan kalecilerden biridir. Bu doğrultuda birçok defa milli takımın genç kadrosunda yer aldı. Özellikle bu U16 ve U17 ile beraber U18 milli takımlarında görev aldı. Şu an ise Türkiye A2 takımının kalesini korumaya devam etmektedir. Özellikle hem milli takımda hem de Galatasaray'da gösterdiği başarı ile, gelecekte daha önemli yerlere geleceğine yönelik ciddi sinyaller veren kalecilerden biridir. Şu an belirli aralıklarla kaleyi devralan genç eldiven, her geçen gün üzerine koymaya devam ediyor.