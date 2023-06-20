Okan Kocuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’in yeni takımlarından Samsunspor son şampiyon Galatasaray’ın kalesini koruyan Okan Kocuk’u transfer etti. Kırmızı-beyazlılar Okan Kocuk ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalarken başarılı file bekçisi hakkında araştırmalarda hız kazandı. Peki Okan Kocuk kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.

OKAN KOCUK NERELI, KAÇ YAŞINDA?

20 Temmuz 1995 yılında dünyaya gelen 26 yaşındaki Okan Kocuk, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbol hayatına da yine Bursa'da başlayan yetenekli oyuncu, kalecilik mevkiinde başladığı kariyerine aynı şekilde sürdürüyor. Çocukluk ve gençlik dönemini de yine Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçiren tecrübeli kaleci, özellikle Galatasaray'a transfer olması ile futbol basını açısından dikkat çeken isimlerden biri oldu.

OKAN KOCUK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Okan Kocuk futbola Mustafakemalpaşaspor’da başlayan Okan, 2008’de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor’la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’a kiralık olarak gönderildi. Burada 23’ü lig 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor’a kiralanan futbolcu burada ise 34’ü lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi.

2018-19 sezonunda Bursaspor’a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray’la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Temmuz 2021 tarihinde Giresunspor’a geçici kiralık olarak transfer olmuştur.

OKAN KOCUK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Okan Kocuk özellikle son dönemlerde ön plana çıkan ve yeteneğini göstermeye başlayan kalecilerden biridir. Bu doğrultuda birçok defa milli takımın genç kadrosunda yer aldı. Özellikle bu U16 ve U17 ile beraber U18 milli takımlarında görev aldı. Şu an ise Türkiye A2 takımının kalesini korumaya devam etmektedir. Özellikle hem milli takımda hem de Galatasaray'da gösterdiği başarı ile, gelecekte daha önemli yerlere geleceğine yönelik ciddi sinyaller veren kalecilerden biridir. Şu an belirli aralıklarla kaleyi devralan genç eldiven, her geçen gün üzerine koymaya devam ediyor.

SAMSUNSPOR OKAN KOCUK İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.

Süper Ligin yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.







