Öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? (UZMAN GÖRÜŞÜ)

Öksürüğün akciğerleri koruyan önemli bir savunma mekanizması olduğunu işaret eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Öksürük, hava yollarını mikroorganizmalardan, yabancı materyallerden ve aşırı sekresyondan temizleyen önemli ve kuvvetli bir koruyucu reflekstir. Sağlıklı yaşam için çok gerekli olan öksürük, bazen uzun süreli ve rahatsız edici olabilir. Öksürük, solunum hastalıklarının en sık görülen belirtilerinden ve bu nedenle en sık tıbbi yardım istenen durumlardan biridir” şeklinde konuştu.

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürüğe neden olan hastalığa bağlı olarak öksürük süresinin değiştiğini, genellikle birkaç gün veya birkaç hafta boyunca devam ederek bittiğini belirten Prof. Dr. Mecit Süerdem, ancak bazen iki aydan daha uzun süren öksürükler olabileceğini ifade etti.

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Uzun süren öksürüklerin en sık nedenlerinin astım, kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), gastroözefageal reflü ve postnazal akıntı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mecit Süerdem, diğer nedenleri ise şöyle sıraladı:

> Geçirilmiş solunum yolları viral enfeksiyonları,

> Tansiyon ilacı olarak kullanılan ACE (anjiotensin konverting enzim) inhibitörleri,

> Bronşektazi,

> Tüberküloz,

> Akciğerlerde sertleşmeye neden olan hastalıklar,

> Akciğer kanseri,

> Aspirasyon,

> Çevresel ve mesleki ajanlara maruziyet,

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> Kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi.”

Prof. Dr. Mecit Süerdem, hastaların yaklaşık yarısında birkaç öksürük nedeninin bir arada bulunabileceğinin de altını çizdi.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

Öncelikle öksürüğe neden olan hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Balgamlı öksürüklerde öksürüğü yumuşatarak rahatsız edici etkisini azaltmak için balgam sökücüler kullanılabilir. Ancak çok rahatsız edici balgamsız kuru öksürüklerde öksürük kesici ilaçlar ve kodein kullanılabilir. Öksürüğü olan tüm hastaların günde en az 2 litre ılık sıvı tüketmeleri gerekir” dedi.

Üst solunum yollarının viral enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün genellikle birkaç gün içinde gerilediğini işaret eden Prof. Dr. Mecit Süerdem, öksürük şiddetli ve rahatsız edici ise veya üç haftadan daha uzun sürerse doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

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ÖKSÜRÜK KAÇ GÜN, KAÇ HAFTA SÜRER?

Öksürüğün süresine bağlı olarak akut ve kronik olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süerdem, konuya ilişkin şu sözlere yer verdi:

“Öksürük genellikle akuttur. Akut öksürük çoğunlukla solunum sisteminin viral veya bakteriyel enfeksiyonuna bağlıdır. Akut öksürüğün en sık nedenleri akut bronşit, farenjit ve sinüzittir. Bu hastalıklarda öksürük sıklıkla 2 veya 3 haftada sonlanır. Astım ataklarında da akut öksürük oluşabilir. Nadir olarak zatürree, akciğer embolisi, kalp yetmezliğine bağlı akciğerde sıvı birikimi ve akciğer sönmesi hastalıkları da akut öksürük nedenleridir.”

Öksürüğe neden olan hastalığa bağlı olarak öksürük süresinin değiştiğini, genellikle birkaç gün veya birkaç hafta boyunca devam ederek bittiğini belirten Prof. Dr. Mecit Süerdem, ancak bazen iki aydan daha uzun süren öksürükler olabileceğini ifade etti. Uzun süren öksürüklerin en sık nedenlerinin astım, kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), gastroözefageal reflü ve postnazal akıntı olduğunu söyledi.

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ÖKSÜRÜĞÜNÜZ ŞİDDETLİ OLMASA DA MASKE KULLANIN

Prof. Dr. Süerdem, “Solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün bronşlarda biriken salgıları temizlemesinin yanında, enfeksiyonların toplumda yayılmasına yol açması şeklinde olumsuz etkisi de vardır. Kovid-19 pandemisinin devam etmesi ve bu hastalıkta da öksürüğün sık oluşması nedeniyle, öksürük şiddetli olmasa da öksüren her kişinin çevresindeki kişileri korumak için maske takmaları zorunludur” ifadelerini kullandı.

ÜÇ HAFTAYI GEÇERSE DOKTORA BAŞVURUN

Üst solunum yollarının viral enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün genellikle birkaç gün içinde gerilediğini işaret eden Prof. Dr. Mecit Süerdem, öksürük şiddetli ve rahatsız edici ise veya üç haftadan daha uzun sürerse doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

AKTİF KOVID-19 HASTALARINDA TEST NEGATİF ÇIKABİLİR

Yakın çevresinde Kovid-19 hastası olan kişilerin öksürük şikâyetleri başladığında gecikmeden doktora başvurmalarını öneren Prof. Dr. Mecit Süerdem, şunları söyledi:

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“Burada unutulmaması gereken önemli bir konu, aktif Kovid-19 hastalarında PCR testinin negatif olabileceğidir. PCR testi yaptırıp sonucu negatif olan hastalar Kovid-19 olmadıklarını düşünerek kendilerini izole etmeden normal hayatlarına devam ediyorlar. Bu davranış pandeminin devam etmesinde önemli bir rol oynuyor. Basit bir gribal enfeksiyon belirtileri olsa dahi Kovid-19 olasılığı nedeniyle toplum içinde mutlaka maske kullanılmalıdır. Hastalıkta testin negatif çıkabileceği konusunda sağlık otoritelerinin de gerekli uyarıları yapması ve toplumu bilgilendirmesi gerekiyor.”

EVDE ÖKSÜRÜK KESME YÖNTEMLERİ

ZENCEFİL, KARABİBER, BAL, LİMON, TARÇIN

1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz.

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AYVA, BAL VE IHLAMUR

> Bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay boğazları yumuşatıyor ve iyileşme sağlıyor. Günlük 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL, BAL VE KARANFİL

Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahip. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile karıştırılarak kür halinde içilebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz.

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TOZ KARABİBER VE BAL

Yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketebilir.