Boğaz Ağrısı nasıl geçer? Hangi besinler iyi gelir?

Hem boğaz ağrısının hem de soğuk algınlığının en yaygın nedeni gribe neden olan virüslerdir. Çok nadir olarak çok fazla yüksek sesle konuşmak ya da kuru hava gibi faktörler de kişinin bu ağrıyı yaşamasına sebep olabilir.

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ NELER?

> Yutkunma zorluğu

> Boğazda ağrı

> Boğazda kaşıntı hissi

> Ses değişikliği

> Öksürük

> Halsizlik

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

> Bakterilerle savaşmak için yüzyıllardır kullanın elma sirkesi boğaz ağrısını en hızlı çözebilecek besinlerden bir tanesi. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 yemek kaşığı içerek hem boğaz ağrısını en kısa sürede çözebilir hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Elma sirkesini gargara yapımında da kullabilirsiniz.

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> Antibakteriyel özelliği sayesinde oluşan enfeksiyonları en kısa sürede geçirebilen zencefil, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve tıkanıklığı giderme de oldukça etkili bir besin. İster bir parça kesip çiğneyebilir, isterseniz de suda 10 dakika kaynatıp içebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.

> Prebiyotik özelliği ile vücuttaki yararlı hücreleri arttıran bal, hem boğazınızı yumuşatmaya hem de öksürüğünüze iyi gelecek. Kış hastalıkları ve gribe karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinen bu muazzam besini istediğiniz şekilde tükebilirsiniz.

> C vitamini ve içerdiği antioksidanlar sayesinde limon boğaz ağrısı, grip ve soğuk algınlığı azaltabilen faydalı bir besin. Bir bardak ılık su içerisinde yarım limon suyu sıkılıp sabahları aç karına içilebilir.

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> Boğazdaki tahrişi azaltan ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olan papatya çayı, farenjit, bademcik iltihabı, larenjit, ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında da oldukça etkili bir besin. Gargara olarak kullanılması şikayetlerinizi hafifletebilir, düzenli olarak tüketildiğinde de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.