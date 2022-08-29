Özgün Boğaz Ağrısı nasıl geçer? Hangi besinler iyi gelir?
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Boğaz Ağrısı nasıl geçer? Hangi besinler iyi gelir?

Genellikle viral enfeksiyonlar nedeniyle meydana gelen boğaz ağrısı grip, soğuk algınlığı, mononükleoz, koronavirüs hastalığı (COVID-19), kızamık, suçiçeği, kabakulak gibi hastalıkları beraberinde getirebilir. Sık sık rastlanan bu şikayet bireyler için oldukça rahatsız edici olabiliyor. Peki ilaçsız boğaz ağrısı nasıl geçer? Hangi besinler iyi gelir? Yutkunma zorluğu nasıl geçer? İşte bütün soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Neden olur? En çabuk nasıl geçer? Belirtileri neler?
Boğaz ağrısı, grip

Hem boğaz ağrısının hem de soğuk algınlığının en yaygın nedeni gribe neden olan virüslerdir. Çok nadir olarak çok fazla yüksek sesle konuşmak ya da kuru hava gibi faktörler de kişinin bu ağrıyı yaşamasına sebep olabilir.

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ NELER?

> Yutkunma zorluğu

> Boğazda ağrı

> Boğazda kaşıntı hissi

> Ses değişikliği

> Öksürük

> Halsizlik

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

> Bakterilerle savaşmak için yüzyıllardır kullanın elma sirkesi boğaz ağrısını en hızlı çözebilecek besinlerden bir tanesi. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 yemek kaşığı içerek hem boğaz ağrısını en kısa sürede çözebilir hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Elma sirkesini gargara yapımında da kullabilirsiniz.

> Antibakteriyel özelliği sayesinde oluşan enfeksiyonları en kısa sürede geçirebilen zencefil, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve tıkanıklığı giderme de oldukça etkili bir besin. İster bir parça kesip çiğneyebilir, isterseniz de suda 10 dakika kaynatıp içebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.

> Prebiyotik özelliği ile vücuttaki yararlı hücreleri arttıran bal, hem boğazınızı yumuşatmaya hem de öksürüğünüze iyi gelecek. Kış hastalıkları ve gribe karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinen bu muazzam besini istediğiniz şekilde tükebilirsiniz.

> C vitamini ve içerdiği antioksidanlar sayesinde limon boğaz ağrısı, grip ve soğuk algınlığı azaltabilen faydalı bir besin. Bir bardak ılık su içerisinde yarım limon suyu sıkılıp sabahları aç karına içilebilir.

> Boğazdaki tahrişi azaltan ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olan papatya çayı, farenjit, bademcik iltihabı, larenjit, ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında da oldukça etkili bir besin. Gargara olarak kullanılması şikayetlerinizi hafifletebilir, düzenli olarak tüketildiğinde de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.

Boğaz ağrısından kısa sürede kurtulun
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Boğaz ağrısına karşı en etkili tedavilerin başında hemen herkesin dolabında bulunan steroidal olmayan antienflamatuarlar gelir. Bu ilaçlar ağrı kesici kombinasyonlardan oluşan antienflamatuarlardır ve boğaz ağrısıyla beraber şişkinliğini de azaltır.
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Yapılan araştırmalar tuzlu suyla günde birkaç kez gargara yapmanın boğazdaki şişmeyi azaltabileceğini, mukusu gevşeterek tahriş edici maddeleri ve bakterileri temizleyebileceğini gösteriyor. Uzmanlar genelde bir bardak suya yarım tatlı kaşığı tuzun eritilmesini öneriyor. Bu tat sizi çok rahatsız ederse içerisine bir miktar bal ekleyebilirsiniz.
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Öksürük engelleyici pastillerden emmek, tükürük üretimini uyardığından boğazınızı nemli tutmanıza yardımcı olabilir. Bunu basit bir şeker de yerine getirebilir ancak özellikle mentollü ya da okaliptüs gibi soğutan ya da uyuşturan maddeler içerenleri seçerseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Aynı şekilde spreyler de serinleten pastillerle aynı etkiyi gösterirler. Aktif maddeleri fenol ve antibakteriyel özelliklere sahip antiseptik spreyler boğazınızdaki acıyı geçici olarak da olsa hafifletebilirler.
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Öksürük şurupları ağrılarınızın hafiflemesine tıpkı pastil ve spreyler gibi yardımcı olabilirler. Yalnız eğer çalışmanız gerekiyorsa içeriğinde sizi uyutabilecek bileşenlerin olmadığı bir şurup tercih etmelisiniz. Boğaz ağrısı nedeniyle uyku problemleri yaşıyorsanız ise ağrı kesici, antihistamin, guaifenesin ve kodein içeren şurupları içebilirsiniz. Tabii ki bu ilaçları doktor tavsiyesi ve önerisiyle kullanmanız gerekmektedir.
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Doktorlar özellikle hasta olduğunuzda boğazınızın tahrişi arttığından ve iltihaplanmayla karşı karşıya olduğunuzdan sıvı tüketiminin önemini vurguluyor. Çünkü yeterli miktarda sıvı tüketmek mukoza zarlarını nemli tutuyor ve vücut alerjenlere karşı çok daha iyi mücadele ediyor. Bu nedenle tavuk suyundan saf suya her türlü sıvıyı bol bol tüketin.
Boğaz ağrısından kısa sürede kurtulun
Soğuk algınlığının belirtisi olan boğaz ağrısı,ses tellerinde de bir gerginlik varsa hastalık habercisi olabilir. Bu durumda yapılması gereken ilk şey boğazınızı rahatlatmak. İlaçlarla beraber evde kendinizin yapabileceği basit ve doğal yöntemlerle boğaz ağrınızı hafifletebilirsiniz. Bu yöntemleri biliyor musunuz?


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