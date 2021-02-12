Okullar ne zaman açılacak: 15 tatil ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz hafta karnelerini alan öğrencilerin üç haftalık yarı yıl tatili devam ediyor. Eğitimde ikinci dönemin başlayacağı tarih yaklaştıkça okulların açılıp, açılmayacağı merakı da artıyor. Okulların açılacağı tarih hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, “15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var” ifadesini kullandı.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencilere seslenen Selçuk, okulların açılma tarihiyle ilgili “15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım.” dedi.

Salgın nedeniyle eğitim, iş hayatı ve alışveriş gibi birçok şeyin dijital ortama taşındığı bir dönem yaşandığına dikkati çeken Bakan Selçuk, öğrencilere tavsiyede bulunarak, “Lütfen, bu tatilde ekrandan biraz uzak kalın. Size ekrandan uzak kalın diyoruz ama sözü burada bırakmıyoruz. ‘Onun yerine ne yapalım?’ sorunuza cevap vermek için çok seveceğinizi umduğumuz bir hazırlık yaptık. 23 gün olan yarıyıl tatili süresince her güne özel ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladık” dedi.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, “Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkürlerimi özellikle iletiyorum” diye konuştu.

YARI YIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'başlıyoruz' diyerek açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıkları başlatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bazı işler hem görev hem mutluluktur. Dil bayrağımız Türkçe için yaptıklarımız gibi. Sadece öğrencilerimiz değil, eğitimde görev alan herkes Türkçeyi güzel kullanmalı. Görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenler için de yeterlilik ölçümlerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.Her aşamasında heyecan duyduğum çalışmaların başında geliyor 4 dil becerimizin ölçümü: Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme.Bu yıl 81 ilde 400 e-Sınav merkezinde ALTE standartlarına ulaşacağız. Başarıda iki yıllık mesai var. Emek verenlere şükranla... https://t.co/QJ4tOwYwnZ— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 28, 2021 Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalımSekiz yüz bin yabancı öğrenci EBA’da: Uyum için özel Türkçe video hazırlandı



