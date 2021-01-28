Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk başlıyoruz diyerek açıkladı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'başlıyoruz' diyerek açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. "Sadece öğrencilerimiz değil, eğitimde görev alan herkes Türkçeyi güzel kullanmalı. Görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenler için de yeterlilik ölçümlerine başlıyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıkları başlatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bazı işler hem görev hem mutluluktur. Dil bayrağımız Türkçe için yaptıklarımız gibi. Sadece öğrencilerimiz değil, eğitimde görev alan herkes Türkçeyi güzel kullanmalı. Görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenler için de yeterlilik ölçümlerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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