Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'başlıyoruz' diyerek açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıkları başlatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bazı işler hem görev hem mutluluktur. Dil bayrağımız Türkçe için yaptıklarımız gibi. Sadece öğrencilerimiz değil, eğitimde görev alan herkes Türkçeyi güzel kullanmalı. Görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenler için de yeterlilik ölçümlerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her aşamasında heyecan duyduğum çalışmaların başında geliyor 4 dil becerimizin ölçümü: Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme.



Bu yıl 81 ilde 400 e-Sınav merkezinde ALTE standartlarına ulaşacağız. Başarıda iki yıllık mesai var. Emek verenlere şükranla... https://t.co/QJ4tOwYwnZ REKLAM January 28, 2021

GÜNDEM Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım