Ramazan 111 yaşındaki Boşnak ninenin Ramazan heyecanı
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RAMAZAN HABERLERİ

111 yaşındaki Boşnak ninenin Ramazan heyecanı

Mostar'da yaşayan 111 yaşındaki Fata Husic, bu yıl 104. Ramazan'ını da oruçlu geçirecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor. Fata Husic, "Allah her Ramazan ayında aç ve susuz kalmanın sabrını verir. Bu Ramazan da inşallah orucumu tutacağım" dedi.

Haber Merkezi AA
111 yaşındaki Fata Husic
111 yaşındaki Fata Husic

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yaşayan 111 yaşındaki Fata Husic, bu yıl 104'üncü Ramazan'ını da oruçlu geçirecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.

7 yaşından beri oruç tutuyor

İlk kez yedi yaşındayken tutmaya başladığı orucu ilerlemiş yaşına rağmen bırakmayan Boşnak nine, sağlığı imkan verdiği sürece bu Ramazan'ı da oruçlu geçirmek istiyor.

Husic, küçük bir kız çocuğuyken tanıştığı orucu aklı ve bedeni imkan verdiğince tutmaya devam edeceğini belirterek, "Allah her ramazan ayında aç ve susuz kalmanın sabrını verir. Bu Ramazan da inşallah orucumu tutacağım" ifadelerini kullandı.

Beş vakit namazını da kılmaya devam ettiğini anlatan Husic, "Evde el etek çekildiğinde de tespihimle baş başa kalır, zikir çekerim." dedi.

Husic, yaşı ilerlediği için gün içinde sık sık uyuya kaldığını ve her işe eskisi gibi yetişemediğini belirterek, "Artık iftarları gelinlerim ve torunlarım hazırlıyor. Onlar daha çok modern bir tarzı seçseler de ben zaman zaman eski geleneklerimizi de hatırlatıyorum." diye konuştu.

Helva kavurmanın Boşnakların ramazan geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Husic, "Eskiden Ramazan boyunca her cuma günü helva pişirir, dağıtırdık." dedi.

İbadet etmekten hiç vazgeçmedim

Oruç tutmanın sadece yemek yememek, su içmemek olmadığını vurgulayan Husic, "Oruç tutmak aslında sabretmek, karşındakine anlayış göstermek demek." diye konuştu.

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Husic, komşuluk ilişkilerinin önemine de değinerek, "İyilik ederseniz iyilik bulursunuz. Bugün kötülük yapan insanları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

  • Her işe besmeleyle başlamaya özen gösterdiğini söyleyen Husic, "Annem ve babaannem, babamı Birinci Dünya Savaşı'na üç şeyle uğurlardı. Dua ederek, oruç tutarak ve sadaka vererek. Bence babamın savaştan sağ dönmesini sağlayan da bu üç şeydi." dedi.

Husic, Birinci Dünya Savaşı'nda çocuk yaşta olduğunu ancak İkinci Dünya Savaşı'nı ve 1990'lı yıllardaki son Bosna savaşını çok iyi hatırladığını anlatarak, "Tüm zorluklara rağmen oruç tutmaktan, ibadet etmekten hiç vazgeçmedim." diye konuştu.

Gençlere de dinlerine bağlı olmayı ve ibadetlerini aksatmamayı tavsiye eden Husic, özellikle de dua, oruç ve sadakanın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Husic, eski bayramları bugün de yaşatmaya çalıştığını belirterek, "Her bayramda, annemden öğrendiğim tarife göre baklava yaparız. Bayramları en çok kalabalık sofralar kurulduğu için seviyorum." dedi.

Bayramların paylaştıkça daha da özel olduğunu dile getiren Husic, tüm İslam alemine hayırlı bir Ramazan temennisinde bulundu.

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