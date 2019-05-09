111 yaşındaki Boşnak ninenin Ramazan heyecanı

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yaşayan 111 yaşındaki Fata Husic, bu yıl 104'üncü Ramazan'ını da oruçlu geçirecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.

7 yaşından beri oruç tutuyor

İlk kez yedi yaşındayken tutmaya başladığı orucu ilerlemiş yaşına rağmen bırakmayan Boşnak nine, sağlığı imkan verdiği sürece bu Ramazan'ı da oruçlu geçirmek istiyor.

Husic, küçük bir kız çocuğuyken tanıştığı orucu aklı ve bedeni imkan verdiğince tutmaya devam edeceğini belirterek, "Allah her ramazan ayında aç ve susuz kalmanın sabrını verir. Bu Ramazan da inşallah orucumu tutacağım" ifadelerini kullandı.

Beş vakit namazını da kılmaya devam ettiğini anlatan Husic, "Evde el etek çekildiğinde de tespihimle baş başa kalır, zikir çekerim." dedi.

Husic, yaşı ilerlediği için gün içinde sık sık uyuya kaldığını ve her işe eskisi gibi yetişemediğini belirterek, "Artık iftarları gelinlerim ve torunlarım hazırlıyor. Onlar daha çok modern bir tarzı seçseler de ben zaman zaman eski geleneklerimizi de hatırlatıyorum." diye konuştu.

Helva kavurmanın Boşnakların ramazan geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Husic, "Eskiden Ramazan boyunca her cuma günü helva pişirir, dağıtırdık." dedi.

İbadet etmekten hiç vazgeçmedim

Oruç tutmanın sadece yemek yememek, su içmemek olmadığını vurgulayan Husic, "Oruç tutmak aslında sabretmek, karşındakine anlayış göstermek demek." diye konuştu.

REKLAM

Husic, komşuluk ilişkilerinin önemine de değinerek, "İyilik ederseniz iyilik bulursunuz. Bugün kötülük yapan insanları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Her işe besmeleyle başlamaya özen gösterdiğini söyleyen Husic, "Annem ve babaannem, babamı Birinci Dünya Savaşı'na üç şeyle uğurlardı. Dua ederek, oruç tutarak ve sadaka vererek. Bence babamın savaştan sağ dönmesini sağlayan da bu üç şeydi." dedi.

Husic, Birinci Dünya Savaşı'nda çocuk yaşta olduğunu ancak İkinci Dünya Savaşı'nı ve 1990'lı yıllardaki son Bosna savaşını çok iyi hatırladığını anlatarak, "Tüm zorluklara rağmen oruç tutmaktan, ibadet etmekten hiç vazgeçmedim." diye konuştu.

Gençlere de dinlerine bağlı olmayı ve ibadetlerini aksatmamayı tavsiye eden Husic, özellikle de dua, oruç ve sadakanın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Husic, eski bayramları bugün de yaşatmaya çalıştığını belirterek, "Her bayramda, annemden öğrendiğim tarife göre baklava yaparız. Bayramları en çok kalabalık sofralar kurulduğu için seviyorum." dedi.

Bayramların paylaştıkça daha da özel olduğunu dile getiren Husic, tüm İslam alemine hayırlı bir Ramazan temennisinde bulundu.

FOTOĞRAF 8 Yeditepe İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında ise hiç şüphesiz camiler geliyor. İstanbul'da bulunan sayısız cami içerisinde yeri ayrı olanlar da yok değil. Manevi özelliklerinden dolayı her zaman ziyaret ettiğimiz camilerimizin çok özel sırları var. Büyük zatlar, Peygamber Efendimize yakın olmak ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret etme sırrına ermek için Eyüp Sultan Camii'ne gitmeyi, işlerinde feth-ü fütuhat isteyenlere de Sultan Selim Camii'nde namaz kılmayı tavsiye ederlermiş. Nur Kandili Veli Gönenli Mehmed Efendi kitabında yer alan bilgiler arasında büyük zatlar tarafından söylenenler doğrultusunda hangi camilerde hangi manevi sırların bulunduğu yazıyor. Biz de İstanbul'daki 7 caminin neden ziyaret edilmesi gerektiğini sizler için derledik. Eyüp Sultan Camii - Efendimize yakın olmak ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret etme sırrına ermek isteyenler için Eyüp Sultan Camii tavsiye ediliyor. Süleymaniye Camii - Manevi zafer, ruhani terakki ve evliyaullahın ruhlarına mülaki olmak isteyenler Süleymaniye Camii'nde vakit geçirmesi gerekiyor. Beyazıt Camii - Maddi sıkıntı ve borç içerisinde olanlara Beyazıt Camii'nde bulunmaları söyleniyor. Fatih Camii - İlim tahsilinde sıkıntı ve zorluk çekenlere Fatih Camii’ne gitmeleri öneriliyor. Sultan Selim Camii - İşlerinde kolaylık isteyenler Sultan Selim Camii'ne ayak basmalı. Sultanahmet Camii - Maddi ve manevi meselelerinde hüküm ve karar bekleyenler Sultanahmet Camii'nde namazlarını eda edebilir. Ayasofya Camii - İdaresinde sağlam olmak isteyenler için günümüzde müze olarak kullanılan Ayasofya Camii işaret ediliyor. İstanbul'un 7 camisi ve 7 derde deva sırrı Gökyüzüne uzanan minareleri ile mimari olduğu kadar manevi bir güzelliği de içinde barındıran İstanbul'da camiler kültürümüzün büyük bir kısmını oluşturuyor. Geçmişten günümüze gelen camilerin taşıdığı manevi sırlar, büyük zatlar tarafından zikredilmiş. Nur Kandili Veli Gönenli Mehmed Efendi kitabında hangi camilerde hangi manevi sırların bulunduğu yazıyor. İşte o camiler ve sırları:

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

RAMAZAN Ücretsiz olarak yolda kalanlara 14 yıldır iftar sofrası kuruyorlar