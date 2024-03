ABDULLAH: Allah’ın Kulu

Bunu sadece o devir müşrikleri değil, daha önceki dönemlerde yaşayanlar da Hz. Nuh (as) (Mü’minun, 22/24), Hz. Hud (as) (Mü’minun, 22/33-34), Hz. Musa (as) ve Hz. Harun’a (as) (Mü’minun, 22/47) aynı itirazda bulunmuşlardı.