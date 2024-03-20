HABÎBULLAH: Allah’ın Sevgili Kulu

Mehmet Nezir Gül





“Her kemâlât ile kâmil şâh idi

Anın için ol Habibullah idi”

Süleyman Çelebi





Allah’ın sevgili kulu.

Allah’ın en değerli kulu.

Allah’ın en çok sevdiği kul.

Allah’tan sonra ve O’nun dışında en sevgili varlık.

Habibullah, Allah’ın sevgilisi.

Sadece Allah’ın değil, bütün bir insanlığın sevgilisi.

Hepimizin, tüm müminlerin Allah’tan sonra en çok sevdiği, değer verdiği, önemsediği, yolunda olduğu, tabi olduğu, izinden gittiği insan.

Sadece sevgili değil, can oldu, canan, yar, dost, mahbub, habib, ma’şuk, hub, şâh, sultan, mâh, dilrûba, saki… oldu.

…

“Biliniz ki ben Allah’ın sevgili kuluyum, dostuyum. Ancak övünme yoktur (bu sözü övünmek için söylemiyorum).” (Tirmizi, Menakıp, 1)

O; Allah’ın kendisine en sevgili ve dost kıldığı insandır.

Peygamber Efendimiz’in (sav) habibullah olmasından hareketle, onun için bu manada yapılan bazı nitelemeleri de belirtmekte yarar vardır.

Habîbullah: Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed (sav)

Habîbullahi’l-Azîm: Allah’ın yüce sevgilisi.

Habib-i Hak: Hakk’ın (Allah’ın) sevgilisi.

Habibu’r-Rahman: Rahman olan Allah’ın sevgili kulu.

Habib-i Kibriya: Büyük, yüce ve ulu olan Allah’ın sevgilisi.

Mahbûb-i Huda: Allah’ın sevgilisi.

Mahbûb-i Kibriya

Efendimiz: Büyük, yüce Allah’ın sevgilisi.

Peygamberimizi Çok Sevmeliyiz

Habibullah olan zat, aynı zamanda Habibü’l-Müminîn de olmalıdır.

Yani müminlerin en çok sevdiği insan…

Müminler Allah Resulü’nü (sav) kendi canlarından, mallarından, evlatlarından ve dünyadaki her şeyden daha çok sevmelidirler. (Tevbe, 9/24)

Peygamber Efendimiz (sav); “Herhangi biriniz bana, ana-babası, çocukları ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça gerçek manada iman etmiş olamaz” buyurmuştur. (Buhari, İman, 6-7, Müslim)

Hz. Ömer, bir ara Peygamber Efendimizin huzuruna gelmiş ve şöyle demişti:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Sen bana nefsim hariç her şeyden daha sevimlisin.”

Peygamber Efendimiz (sav):

“Ey Ömer! Kendinden de!” buyurmuş, bunun üzerine Hz. Ömer şu cevabı vermişti:

“Ya Resulallah, kendimden de daha çok seviyorum!”

Peygamber Efendimiz (sav):

“Ey Ömer, işte şimdi oldu!” cevabını vermişti. (Sahihi Buhari, Tecrid-i Sarih, I, 31)

Müslüman, her şeyden ve herkesten çok, sınırsız bir duyguyla Allah’ı sever. Yaratılmışlar içinde de en başta Sevgili Peygamberimizi sever. Allah ve Resul sevgisi birbirinden ayrılamaz. Kelimeyi şehadette olduğu gibi peşi sıra gelir.

Ve bu sevgisini de sadece sözle ifade etmekle yetinmez, emir ve yasaklarını yerine getirir.

Allah’ın kendisini sevdiği, bizim kendisini sevdiğimiz, kendisinin de bizi çok sevdiği Habibullah olan Efendimiz’e (sav) sonsuz salât ve selam olsun.











