Esmaü'n-Nebi

Mehmet Nezir Gül





Mustafa: İnsanlar Arasından Seçilmiş, Arınmış

Canımın cananı

Ya Muhammed Mustafa

Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa

Çıkmadı bahr-i Muhabbetten

senin gibi güher

İlm ü hikmet kânı sensin ya Muhammed Mustafa





Muhammed Mustafa’dır O…Bütün insanlar içinden, davranış, ahlak, kişilik olarak seçilmiş nebidir.

Muhammed Mustafa’dır O…

Bütün insanlık soyu içinde, en temiz, pak, şaibesiz, nikâh üzere bir evlilik sonucu olan bir silsileden gelmiş Resuldür…

Muhammed Mustafa’dır O…

Her türlü kötü ahlak, zillet ve kusurdan arınmış olarak süzüle süzüle gelen elçidir.

Muhammed Mustafa’dır O…

Seçkinler seçkinidir, nebiler içinden seçilendir.

Muhammed Mustafa’dır O…

Canımızdan, cananımızdan, nefsimizden çok sevdiğimizdir…

Muhammed Mustafa’dır O…

Allah’ın seçtiği kul; Safiyyullahtır.

Seçilmiş olan Muhtar’dır.

Allah tarafından, mahlûkat içinden seçilmiş insan, Müctebâ’dır.

Seçilmiş Peygamber es-Safve, es-Safiyy’dir…

“Ben seçilmiş (Mustafa olan) Nebiyim.”

“Şüphesiz ki Allah, İsmail’in çocuklarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyş’i, Kureyş’ten Benî Hâşim’i, Benî Hâşim’den de beni seçti.”

(Sahih-i Müslim, Davudoğlu Şerhi,

K. Fedâil, c. 10, s. 41)

Peygamberimizin Seçilmişliği

Peygamber Efendimiz (sav) sade insanlar arasından seçildiği gibi, peygamberler arasından da seçilmiş üstün bir Resuldür. Biz müminler, tüm peygamberlere iman etmek, hepsini sevmekle beraber, Sevgili Efendimiz’in (sav) değer ve kıymetinin daha üstün olduğuna inanırız.

Resulullah’ın (sav) Mustafa oluşunu, seçkinliğini diğer peygamberlerle mukayese eden Seyyid Muhammed Alevî şunları kaydeder:

“Hz. İbrahim (as); putları kırmış, Peygamber Efendimiz (sav) de Allah’ın lütfuyla, başta Hübel olmak üzere, Kâbe’deki üç yüz altmış putu kırmıştır.

Hz. Hud’a (as); zalim kavmine karşı batıdan esen bir rüzgârla yardım olundu, Peygamber Efendimiz’in (sav) de şiddetli esen bir rüzgâr ile düşmanları tarumar oldu.

Hz. Yusuf (as) güzeldi, Peygamber Efendimiz (sav) ise insanların en güzeli idi.

Hz. Musa (as) kayadan su çıkardı, Peygamber Efendimiz (sav) de Allah’ın ihsanıyla, parmaklarından su çıkardı.

Dağlar Hz. Davud’la (as) birlikte zikrettiyse çakıl taşları da Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ile tespih etmiştir.

Hz. Süleyman’a (as) dünya mülkü verildi, Peygamber Efendimiz’e (sav) de yeryüzünün anahtarı verildi ama o, kabul etmedi.

Hz. İsa (as); gaipten haber verdi, Peygamber Efendimiz (sav) de hem geçmişten hem de gelecekten, Allah’ın izniyle haberler verdi.” (Seyyid Muhammed Alevi, Kâmil İnsan Hz. Muhammed, Alper Yay., İst. 1996, s. 182-184)

Görüldüğü gibi Peygamber Efendilerimize verilen pek çok mucize ve nimetler, Allah Resulü’ne (sav) daha fazlasıyla verilmiştir. Onlara verilenlerin ikramların tamamı Efendimiz Aleyhisselama verilmiştir. Elhamdülillah.

Bu da onun Allah tarafından seçilmiş özel ve güzel bir insan olduğuna işarettir.

“Yerin göğün safâsı Mustafa’dır

Kamu ‘ahdün vefası Mustafa’dır”

Yunus Emre