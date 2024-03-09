Ramazan Albayrakta Ramazan bir başka güzel
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RAMAZAN

Albayrak’ta Ramazan bir başka güzel

Albayrak Grubu, Ramazan-ı Şerif’in gelişinin coşkusunu yaşıyor. Genel merkezini Ramazan süsleriyle donatan Albayrak Grubu, aynı zamanda ay boyunca çalışanlar ve misafirler için söyleşi, tiyatro etkinlikleri, Mukabele okunması ve iftar sofralarıyla dolu bir program hazırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak’ta Ramazan bir başka güzel
Esad Sivri.

Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar saraylarda büyük bir ihtişamla karşılanan Ramazan, bir medeniyet ve kültür biçimi olarak dikkati çekiyor. Ramazan kültürünü yaşatmak ve kamuoyuna esin kaynağı olmak isteyen Albayrak Grubu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir kez daha Genel Merkezini süsledi. Grup, bu süslemelerle sadece esin kaynağı olmuyor; aynı zamanda kültürümüze ait olmayan yılbaşı süslemeleri gibi uygulamalara da gerçekçi bir alternatif oluşturuyor. Grup, Batı kültürünü değil; İslam medeniyetinin izlerini yaşatmaya devam ediyor.

AY BOYUNCA ETKİNLİKLERLE GELENEKLERİ YAŞATACAK

Ramazan geleneğin devamlılığına vurgu yapan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Ramazan medeniyeti, yıllar içerisinde kendine has bir kültür ve felsefe inşa etmiştir. Ramazan’ın bir hayata bakış ideali olması da bundan kaynaklanmaktadır. Osmanlı İstanbul’unda muhtelif yerler meşhur Ramazan mekânlarıydı. Fatih, Sultanahmet, Kadırga’da bulunan meydanlar Ramazan-ı Şerif için meşhur yerlerdi. Her semtin kendine mahsus kutlamaları vardı. Bizler de geleneğin devamı ve yaşatılması adına Şehr-i Ramazan’ı süslerimizle karşılıyor, çalışanlarımız için güzel bir atmosfer oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Grup, esin kaynağı olan süslemelerinin yanında her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca çalışanları ve misafirleri için gerçekleştireceği söyleşi, tiyatro etkinlikleri, Mukabele okunması ve iftar sofralarıyla dolu bir program hazırlıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜREL MİRAS

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, Medinelilerin eski bayramlarının yerine Ramazan ve Kurban bayramlarını teşvik etmesi, Ramazan medeniyeti ve kültürünün başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ramazan ayı, Hz. Peygamber zamanından günümüze kadar oyunlar, sohbetler ve çeşitli merasimlerle İslam dünyasında karşılanıyor. Osmanlı’da Hırka-i Saadet Dairesi’nden yola çıkan mehterlerin, çeşitli armağanların dağıtıldığı meydan etkinlikleri, Karagöz ve Meddah gösterileri bu gelenekte ilk akla gelenler.

Ramazan’a ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Hilali gözlemekten, mahyaların ne zaman yakılacağına, Ramazan boyunca davulcu eşliğinde insanları sahura kaldırmak için okunan şiirlerden aile sofralarına kadar geniş bir kültür dünyasını içerisinde barındıran Ramazan ayı bu sene de coşkuyla karşılanıyor. Ramazan ayının iyilik ve güzelliği yansıttığını söyleyen Esad Sivri, “Sabırla ve büyük bir mutlulukla beklediğimiz Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslam medeniyeti çatık bir kaşın değil; her daim kardeşlik hukukunu yaşatmanın, insanlara hüsn-ü zanla yaklaşmanın medeniyetidir. İşte biz de binamızı Ramazan süsleriyle donatarak çocuklara has bir tebessümün tüm çalışma arkadaşlarımıza yansımasını istiyoruz. Ramazan ayı boyunca yapacağımız etkinliklerle toplumumuz için bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


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