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Ramazan

Asırları aşan hayır kapısı

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Kudüs'te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi, ihtiyaç sahiplerine asırlardır yemek ve iftar veriyor.

04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:13 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Osmanlı devletinin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar vermeye devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nin "kapanmayan hayır kapısı" olarak nitelenen tekkede yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlanıp, ücretsiz dağıtılıyor. Ramazan ayında da her gün yüzlerce kişiye çorba, et, pilav ve sebze yemeklerinden oluşan menüler sunan Haseke Sultan Tekkesi, kapılarını Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkese açıyor.

GİDERLERİ HAYIRSEVERLER KARŞILIYOR

Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor. İsrail işgalinin başladığı 1948'den önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderlerinin, İsrail'in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda İslami Vakıflar Genel Müdürlüğünün ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtiliyor.



#İftar
#Ramazan
#Haseki Sultan Tekkesi
#Osmanlı
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