Gönül Elçileri iftarda buluştu

2012 yılında başlattıkları 'Gönül Elçileri Projesi' projesi ile koruyucu ailelerin sayısını 8 bin 307'ye çıkardıklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Projeyi başlattığımız günden bu yana, binlerce çocuğumuzun ve onlara kavuşan ailelerinin sevinçlerine ortak olduk. Bugün on bine yakın evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle birlikte, huzur ve şefkat ortamında büyüyor" dedi. Koruyucu aile sistemini güçlendirmek, daha fazla aile ve çocuğa ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda vali eşlerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.