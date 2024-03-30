Bağcılar hizmete doyuyor

Göreve geldiği ilk günden beri kentsel dönüşümü öncelikli çalışma konusu yaptığını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “En temel birinci boyutta gördüğümüz konu kentsel dönüşüm oldu. Belediyemiz bünyesinde bulunan kentsel tasarım müdür-lüğünü kendi tecrübelerimi de aktararak süreci hızlandırdı. Burada 70’e yakın mimar, mühendis, şehir plancı ve zemin bilimci arkadaşlarımız çalışıyor. Bu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı bilgilendiriyor” dedi.





15 BİN BİNA İYİLEŞTİRİLDİ

Görevde bulundukları 21-22 aylık süre içerisinde 15 bine yakın binanın yapılarını iyileştirdiklerini belirten Özdemir, “Murat Kurum Bey'in bakanlık döneminde burada on üç yıldır bölge planı çıkması gereken göz tepe planlarını çıkarttık. Kangrene dönmüştü. Kemal Paşa planları vardı yedi yıllık onu çıkarttık. Yine başka riskli alanlarımızda plan süreci devam eden üç alanımız daha var. Bir taraftan kentsel dönüşüm master planını bakanlıkla birlikte oluşturduk, bitirdik. TOKİ'yle birlikte de üç bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. TOKİ'yle birlikte bin 515 bağımsız bölüm daha dönüştüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Bağcılar’daki yeşil alanları genişleteceklerini ifade eden Özdemir, “Kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarımızı Yeşil alanlarımızda da sürdürdük. 566 bin metrekarelik alanı yeşil alan olarak Bağcılarımıza kattık. 65 dönümlük Millet bahçemiz şu an bitmek üzere ve yine 20'ye yakın yeni park yaptık. 32 yeni park yapacağız ve 3 yeni millet bahçesi daha ilave edeceğiz. 566 bin metrekare olan yeşil alan miktarımızı önümüzdeki dönem içerisinde 750 bin metrekareye çıkararak yüzde 41 artıracağız” diye konuştu.





ÖNCELİK GENÇ İSTİHDAMI

Gençlere yönelik istihdam projelerine önem verdiklerini belirten Özdemir, “Bağcılar Ticaret'in kalbinin attığı yer aslında. Bir de Türkiye'nin ihracatının yüzde üçü ilçemizden çıkıyor. Onların her türlü istihdam taleplerinin insan kaynakları ofisimizden karşılıyoruz. Haftada yüz elli kişiyi işe sokuyoruz biz şu anda. Ciddi bir sayıya ulaştık. Bu anlamda bunu daha da genişleteceğiz. Önümüzdeki süreçlerde gençlerin istidama ciddi bir katılımını sağlayacağız. Bir diğer taraftan da dış ticaret uzmanı yüz elli uzman yetiştirecek bir eğitim programını şu anda başlattık” ifadelerini kullandı.



