İstanbul ilk hafta farkı görecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar” başlığıyla bir toplantı düzenleyerek ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı. Programda 4 ayrı video gösterilirken, Murat Kurum sahnede yaklaşık 2 saat kalarak projelerini özetlemeye çalıştı. Buna göre ulaşımdan sosyal desteklere, kentsel dönüşümden altyapı faaliyetlerine kadar öncelikli ve acil olan 40 proje, 6 ay ve 1 yılda tamamlanacak. Bu projeler önümüzdeki 5 yılın lokomotif gücü ve ilk büyük atılımları olacak.





İSTANBUL’UN GÖĞSÜNÜ KABARTACAĞIZ

Göreve geldikleri ilk günden itibaren 6 ay ve 1 yıl içerisinde gerçekleştirecekleri vaatleri sıralayan Kurum, “Öyle bir belediyecilik yapacağız ki her gün, ‘Murat Kurum ve arkadaşları, İstanbul’da acaba yeni ne yapıyor?’ diye merak edecek, kendi eserlerinizle gurur duyacaksınız. Biz İstanbul’un göğsünü kabartacağız. Çünkü biz İstanbul için aşkla çalışacağız ve İstanbul’a hizmette tarih yazacağız. İstanbul’un 5 yılını kayıp bilerek 2 kat, 3 kat daha fazla çalışacağıma söz veriyorum” dedi.





BİLİM İNSANLARI HAZIRLADI

Alanında uzman isimlerle İstanbul için projeler hazırladıklarını belirten Kurum, “Pazar günü İstanbul’da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık. İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek. İstanbullular birinci günden itibaren gerçek belediyeciliği hissedecek. Millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir yönetimin geldiğini ilk haftadan itibaren günlük yaşamlarında görecekler” diye konuştu.





Raylı sistem 420 kilometreye çıkacak

*İstanbul'daki trafik çilesine dikkat çeken Kurum, ilk bir yılda raylı sistemin 420 kilometreye çıkacağını açıkladı. Kurum’un açıklamalarına göre, 1 yılın sonunda 40,6 km raylı sistem hattı İstanbul’a kazandırılacak.

6 AYLIK PROJELER

İşte ilk 6 ayda tamamlanacak projeler:

* Mevcut yönetimin İkitelli-Ataköy arasında açmadığı Mimar Sinan İstasyonu.

* Çekmeköy- Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonu.

* Kaynarca-Tuzla arasındaki hat.

* Bağcılar (Kirazlı) – Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı.

* Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşası başlayacak.

* Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü hattı.

* Vezneciler-Sultangazi hattı.

* Sultanbeyli-Kurtköy hattı.

* Kurtköy-Sabiha Gökçen hattı.

* Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramvayı.

* Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayı.

* Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattı.

* Sefaköy-Yenikapı hattı.

1 YILLIK PROJELER

İlk 1 yılda tamamlanacak raylı sistem projeleri:

* AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı.

* AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Samandıra-Sultanbeyli arasındaki hat.

* Kabataş-Yıldız hattı.

* Arnavutköy-Halkalı Metrosu.

* İncirli-Söğütlüçeşme hattı.

*Samandıra-İstanbul Havalimanı hattı.





11 yeni hat

* İstanbul’da Kurum’un ilk görev yılının sonunda şu an mevcut 379,5 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 kilometrelik 4 yeni hattın hizmete alınmasıyla birlikte 420,1 kilometreye çıkmış olacak. Toplam 184,7 kilometre uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattının yapımı başlayacak. “Böylece ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 kilometrel raylı sistem çalışması sürdürülmüş olacak” diyen Kurum, “Yani mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığının biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız” diye konuştu.





7 tünel yapılacak

*İstanbul’daki trafikte bekleme süresinin ilk yılda 64 dakikadan 59 dakikaya düşeceğini söyleyen Murat Kurum, tünel ve yol projelerini de anlattı. Kurum, ilk 1 yıl içinde, 7 tünelde toplam 47,9 kilometre yapım çalışması başlatacaklarını söyledi. Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesi hızla tamamladığında, Büyükdere Caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe’den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zinciri hayata geçecek.

İLK 6 AY YAPILACAKLAR

Kurum’un ilk 6 ayda inşa edeceği tünel projeleri şöyle:

* 7,8 kilometre uzunluğa sahip; mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli.

* 7,2 kilometre uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümü.

* 4,5 kilometre uzunluğundaki Ayazağa-Sarıyer (Çayırbaşı) Tüneli.

* 11,6 kilometrelik Kâğıthane-Bayrampaşa Tüneli.

* 10,2 kilometrelik Göztepe-Bostancı Tüneli

1 YILDA YAPILACAKLAR

İlk 1 yılda hayata geçirilecek tünel projeleri:

* 4,8 kilometrelik Armutlu-Cendere Tüneli.

* 1,8 kilometrelik Cendere-Ayazağa Tüneli.





Trafik çilesi böyle bitecek

* Murat Kurum’un açıklamalarına göre, ilk 6 ayda 260 kilometrelik ana yol ve yan yol yapımına başlanacak. Yapılacak tüm metro, tünel, yol ve kavşak projeleri tamamlandığında, trafikte kalma süresi yüzde 64’ten 59’a düşecek. İşte trafik çilesini bitirecek projeler:

* İlk 6 ayda, 45 kavşak yapımına başlanacak.

* İlk 1 yılda 50 kilometrelik motosiklet yolu hemen hizmete açılacak.

* İlk 1 yılda 50 bin araçlık otoparkın yapımına başlanacak.

* Taksi eksiği İstanbul’un ihtiyaçlarına göre giderilecek.

* İlk 6 ayda mevcut metrobüs kapasitesi artırılacak.

* İlk 1 yılda toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filoya dahil olacak.

* Metrobüs istasyonlarının kapasitesi artırılacak.





Kentsel dönüşüm 15 Nisan’da başlıyor

* Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili projelerinden bahseden Kurum, “650 bin konutun inşa sürecine başlıyoruz. 300 bin konutumuzu Yarısı Büyükşehir'den diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru sürecini tamamlayacağız” dedi. “Yarısı Büyükşehir’den” projesiyle ilk 6 ayda 20 bin konutun yapımına başlanacak, ilk 1 yılın sonunda 60 bin konutun inşası başlamış olacak. 100 bin sosyal konut projesinde ise ilk 6 ayda 20 bin konuta başlanacak.





Bu projelerle hayat kolaylaşacak

* İlk 6 ayda ilk işini kuran gençlere 100 bin lira destek ödemesi ilk hafta başlayacak.

* İlk 6 ayda İSMEK bünyesinde yeni kurslar açılacak.

* Emeklilerin İstanbul kartlarına 2 bin 500’er lira yüklenecek.

* Sosyal su tarifesi hemen hayata geçecek.

* İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

* Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak.

* 1 yıl içerisinde 100 kreş açılacak.

* 39 ilçeye geçici sahipsiz hayvan bakım merkezleri yapılacak.

* İlk 6 ayda öğrenci evlerine aylık 25 metreküplük doğal gaz desteği başlayacak.



