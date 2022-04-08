Ramazan Bangsamoro unutulmadı
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RAMAZAN HABERLERİ

Bangsamoro unutulmadı

“Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” sloganıyla yurt içinde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında Ramazan organizasyonları düzenleyen Cansuyu Derneği, son olarak Filipinler’in güneyinde bulunan Bangsamoro’ya yardımlarını ulaştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bangsamoro unutulmadı
Cansuyu Derneği, Ramazan çalışmalarını sürdürüyor.

Cansuyu Derneği, Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu muhtaç durumda olan insanlarla paylaşmak için yardım çalışmalarını sürdürüyor. “Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” sloganıyla yurt içinde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında Ramazan organizasyonları düzenleyen dernek, son olarak Filipinler’in güneyinde bulunan Bangsamoro’ya yardımlarını ulaştırdı.

İçerisinde bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan Ramazan kumanya paketleri üç ayrı barınma merkezinde toplam 500 aileye ulaştırıldı. Kumanya dağıtımlarının ardından, hafızlık eğitimi alan yetimlere hediye paketleri dağıtıldı.

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