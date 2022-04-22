Ramazan Bu köyde 30 yıldır tek iftar sofrası kuruyorlar
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Bu köyde 30 yıldır tek iftar sofrası kuruyorlar

Yozgat’ın 50 haneli Çamlıbel köyü, 30 yıldır tek bir iftar sofrasında orucunu açıyor. Köy derneğinde toplanan para ile yemeklerini hazırlayan vatandaşlar, aynı sofrada buluşarak geleneği yaşatıyorlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu köyde 30 yıldır tek iftar sofrası kuruyorlar
Çamlıbel köyü sakinleri, Ramazan aylarında tek iftar sofrasında buluşuyor.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı 50 haneli Çamlıbel köyü sakinleri, Ramazan aylarında tek iftar sofrasında buluşuyor. Köylülerin 30 yıl önce bireysel katkılarıyla başlattıkları toplu iftar geleneği, 2018 yılından itibaren merkezi Ankara’da bulunan Yerköy Çamlıbel Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla profesyonel olarak sürdürülüyor.

YEMEK, ÇAY, SOHBET VE İBADET

Yemeklerin de hazırlandığı Çamlıbel köyü camisinin sosyal tesisinde kurulan iftar sofrasında bir araya gelerek oruçlarını açan köy halkı, birlik ve beraberliğini pekiştirip Ramazan ayının coşkusunu yaşıyor. Ankara’da yaşayan Çamlıbellilerin dernek aracılığıyla topladığı para ile 30 günlük iftarda kullanılacak iaşe masrafı ile aşçı, çaycı ve yardımcılarının ücreti karşılanıyor. Köylüler, iftardan sonra artan yemeklerle köydeki hayvanları besliyor.

Derneğin başkan yardımcısı Mehmet Özdemir, toplu iftar geleneğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, “Aramızda para topluyoruz, malzemeyi alıyoruz, aşçımız var, çaycımız var, bulaşıkçımız var. Restoran usulü 4 çeşit yemeğimiz oluyor. Gelemeyenlerin evine yemek götürüyoruz. Köyümüz 50 hane fakat Ankara’dan gelenler oluyor. Köy halkıyla tek sofrada buluşuyoruz, yemek yeniyor, çay içiliyor, namaz kılınıyor, sohbet ediliyor.” dedi. Derneğin yönetim kurulu üyesi Kenan Göksel de 29 yıldır Ankara’da faaliyet gösterdiklerini belirtti. Göksel, şunları söyledi:

GENÇLERİMİZ GELENEĞİ TANIYORLAR

“Kültürümüzü gençlerimizle beraber yaşatmak, onlara aktarmak istiyoruz çünkü birbirini tanımayan çok gencimiz var. Bu gençleri iftarda buluşturmayı, birbirini yakından tanımalarını ve bu kültürün gelecek nesillere taşınmasını istiyoruz.” Köy halkından Gülnaz Göksel de güzel bir geleneği sürdürdüklerini vurgulayarak, “Gençlerimiz birbiriyle tanışıyor, sohbet ediyor, yemekten sonra namazı kılıp evlerine dönüyor.” dedi.

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