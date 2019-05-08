Gönlümüz Bir Soframız Bir kampanyası

Kampanya çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen, Ramazana dair tebrik, selam ve temennileri içeren video ve mesajlara Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarında yer verilecek.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilk mesaj, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri olan Söğüt'ten geldi. Bir grup genç tarafından hazırlanan videoda, Ramazan’ın bir arada yaşama kültürünün güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu etiketle Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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