Şehzade Korkut külahına kavuştu

Antalya'nın ilk camilerinden olan ve 1896'da çıkan yangının ardından kullanılmayan Şehzade Korkut Camisi'nin "külahı" 123 yıl sonra yerine takıldı. Antalya'nın simge eserlerinden, kentin merkezindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Şehzade Korkut Camisi (Kesik Minare) Selçukluların Antalya'yı fethiyle "fethin sembolü" oldu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanması ile onarılan cami, "Korkut Camisi" adını aldı. Şehzade Korkut, caminin minaresini de özel bir formda yaptırdı. Cami 1896'da çıkan yangının ardından büyük bir zarar görerek ibadete kapatıldı.

GELECEK RAMAZAN’DA İBADETE AÇILACAK

Minaresinin ahşap külahının yanması ve zaman içinde yenilenememesi yüzünden cami, halk arasında "Kesik Minare" olarak anılmaya başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da desteğiyle camide geçen yıl kapsamlı bir restorasyon çalışması başladı. Caminin "Kesik Minare" olarak anılmasına neden olan minaresi de 123 sonra ahşap külahına kavuştu.

Çalışmaları yürüten Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, ahşap külahı kurşunla örteceklerini, yaklaşık 10 gün sonra minarenin tamamen hazır olacağını, artık Antalyalıların ve turistlerin minareyi eksiksiz bir şekilde göreceğini kaydetti. Coşar, gelecek sene Ramazan ayında caminin ibadete açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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