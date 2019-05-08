Ramazan Gönül sofraları haneleri ısıtıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Gönül sofraları haneleri ısıtıyor

On bir ayın sultanı Ramazan, İstanbul’un yeni merkezi Başakşehir’de bir başka güzel yaşanıyor. Kayaşehir ve Bahçeşehir’deki etkinlik alanlarıyla Ramazan’ın sevincini ve bereketini tüm ilçeye taşıyan Başakşehir Belediyesi, sıcak yemek uygulamasıyla her gün yüzlerce hanede gönül sofraları da kuruyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan ayı Başakşehir’de bir başka güzel yaşanıyor.
Ramazan ayı Başakşehir’de bir başka güzel yaşanıyor.

Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir etkinliğe katılan vatandaşlar, iftardan sonra çocuklara, teravih namazından sonra ise yetişkinlere yönelik düzenlenen programlara büyük ilgi gösteriyor. Başakşehir Kent Meydanı ve Bahçeşehir Hayatpark’ta eş zamanlı gerçekleştirilen programlar sayesinde Ramazan ayı Başakşehir’de bir başka güzel yaşanıyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ KAYAŞEHİR VE BAHÇEŞEHİR’DE

Başakşehir Belediyesi, “11 Ayın Sultanı” Ramazan-ı Şerif’te iftar yemekleri, yardımlar ve eğlence programlarıyla yine vatandaşın gönlünde taht kurdu. Ramazan eğlenceleri kapsamında Mehteran Takımı, Karagöz-Hacivat, orta oyunu, şişme maskotlar ve palyaço gösterilerinin yanı sıra sürpriz etkinlikler de vatandaşlara keyifli Ramazan akşamları yaşatıyor.

TERAVİHTEN SONRA UNUTULMAZ AKŞAM

İlk gün teravih namazı sonrası Başakşehir Kent Meydanı’nı dolduran Başakşehirliler unutulmaz bir akşam yaşadı. Fatih Camii İmam-Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • Etkinliğe ünlü radyocular da renk katacak
  • Başakşehir’de Kur’an-ı Kerim tilaveti, sohbetler ve ney dinletileri ile Ramazan’ın manevi atmosferinin tüm ilçeye yayılması sağlanacak. Ramazan sevincine bu yıl ilk kez Türkiye’nin ünlü radyocuları da eşlik edecek. Afrikalı Ali, Hopdedik Ayhan, Gönül Dostu Şener gibi ünlü radyo programcıları, Başakşehir Kent Meydanı ve Bahşeçehir’deki Hayat Park’ta Başakşehirlilerle Ramazan sohbetleri yapacak.

Mukabele programları başladı

Başakşehir’de Ramazan ayının manevi atmosferinin en iyi şekilde yaşanabilmesi için ilçenin pek çok noktasında çeşitli programlar düzenleniyor. İslam dininde önemli bir yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi tarafından ifa ediliyor.

Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur’an-ı Kerim’i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi” anlamına gelen mukabele, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) tarafından Başakşehir genelindeki bilgi evlerinde yaşatılıyor. Sabah ve öğle vakitlerinde bilgi evlerinde bir araya gelen BAKMER’li kadınlar, Kur’an-ı Kerim okumanın huzurunu yaşıyor. Bu kapsamda Başakşehir’deki sekiz bilgi evinde mukabele programları yapılıyor.

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İhtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluklar belediyeden

Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin iftar ve sahur yemeklerini bu Ramazan ayında da evlerine kadar götürecek. 2012 yılından beri devam eden uygulama kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofrasına her gün korunaklı kaplarda dört çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü ulaştırılacak.

Özhan ve Özer Başakşehirlilerle buluştu

Sunuculuğunu Selehattin Kocaarslan’ın yaptığı programda sahne alan Türk Sanat Musikisi’nin duayen ismi Ahmet Özhan, sevilen şarkılarını Başakşehirliler için seslendirdi. Sanatçıya şarkılarında vatandaşlar da eşlik etti. Sami Özer’in konseriyle renklenen Bahçeşehir Hayatpark’taki Ramazan eğlenceleri de görülmeye değerdi. İlgiyle takip edilen programlar, havai fişek gösterileriyle sona erdi.

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