Günün tarifi: Renkli Pastırmalı Rulo Börek

Ramazanda özenerek hazırlayacağınız iftar menülerinize bizim de çorba da tuzumuz olsun istedik ve “bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için Renkli Pastırmalı Rulo Börek seçtik. Yapımı oldukça kolay ve tadı inanılmaz lezzetli olan renkli pastırmalı rulo börek hem iftar sofralarınızın hem de sahur sofralarınızın baş tacı olacak. Oldukça besleyici olan bu böreği renkli yapan şeyse; pastırma, ıspanak ve havuç.

Sıcak sıcak servis edin

Sadece 15 dakikada hazırlayacağınız renkli pastırmalı rulo böreğin pişme süresi 40 dakika. İftara saatler kala kolaylıkla hazırlayacağınız renkli rulo pastırmalı börek sayesinde bugün ne pişirsem? derdine son.

Ortalama 16 buçuk saat aç kalan midenizi ödüllendireceğiniz bu börek, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Eğer hazırsanız Renkli Pastırmalı Rulo Börek için gerekli malzemeleri paylaşıyoruz.

4 kişilik börek için gerekli malzemeler

3 Adet Yufka

Unlu sos;

1 Su Bardağı Sıvı yağ

2 Yemek Kaşığı Un

2 Yemek Kaşığı Mısır nişastası

1 Yemek Kaşığı Elma sirkesi

Arasına;

2 Adet

1 Kase Ispanak

9 Tane Çemeni alınmış pastırma

Üzerine;

Yumurta sarısı

Çörekotu

OYNAT 04:19 Renkli Pastırmalı Rulo Börek Havuç, pastırma, ıspanak üçlüsünden oluşan doyurucu ve renkli bir lezzet rulosu olan renkli pastırmalı rulo börek, iftarda sizlere lezzet şöleni sunacak.





Tarifi;

Unlu sos malzemelerini bir kasede karıştırın. Havuçları rendeleyin, tuz serpin. İlk yufkayı tezgaha serin ve sosun 3’te birini fırça ile yayın. Ardından havuçları yayın.

İkinci yufkayı üzerine kapatın. Kalan sosun yarısını fırça ile yayın. Üzerine ıspanak yapraklarını serin.

3. yufkayı da üzerine serin ve kalan sosu üzerine yayıp pastırmaları parçalayıp yayın. Yufkaları nazikçe rulo yapıp sarın, bir yandan kenarlarını da kapatın ki malzemeleri dışarı çıkmasın.

Ortadan ikiye bölüp ruloyu, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Ardından çörek otu serpin.

Böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

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