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RAMAZAN HABERLERİ

İftarda ayran sahurda süt

Uzmanlar, iftar sofralarında ayranı, sahurda ise süt ürünlerinin çokça tüketilmesini ve süt içilmesini tavsiye ediyor. Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, ayranın su kaybına iyi geldiğini, sütün ise tok tutarak orucu kolaylaştırdığını söylüyor.

AA
Ayran, vücutta oluşan su kaybını engelliyor.
Ayran, vücutta oluşan su kaybını engelliyor.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, ramazan ayında dirençli ve sağlıklı oruç tutulabilmesi için iftarda ayran, sahurda ise süt içilmesini önerdi.

Ramazan ayında da süt ve ürünlerinin mutlaka bol şekilde tüketilmesi gerektiğini belirten Vural, şöyle konuştu:

  • "Sağlığımız açısından önemli yere sahip olan kalsiyumu ramazanda da yeterince almalıyız. Kalsiyum ve protein kaynağı olan süt ve ürünleriyle dengeli ve yeterli beslenmek gerekiyor. Ramazan yaklaştıkça televizyonlarda asitli içecek reklamlarının arttığını görüyoruz. Özellikle iftar sofralarında asitli içeceklerin tüketimi çok fazla oluyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre asitli içecekler insan sağlığına zararlı. İftar sofralarında milli içeceğimiz olan ayranı, sahurda ise süt ürünlerinin çokça tüketilmesini ve süt içilmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde sağlıklı bir sindirim sağlanacak, daha dirençli ve sağlıklı oruç tutulabilecek."

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Acıkmaya ve su kaybına karşı

İftarda ayran içmenin su kaybını önleyeceğini aktaran Vural, bunun besin içeriğiyle uzun süren açlıktan sonra vücut için önemli bir gıda kaynağı olduğunu bildirdi.

Vural, sahurda süt içmenin ise acıkmayı geciktireceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesi öneriliyor. Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiriyor. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı oluyor hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlıyor. Bilim adamları, insan bünyesinin açlığa olan ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü gösteriyor."

Bir bardak süt 5 saat tok tutabiliyor

Bir bardak sütün mide boşluğunu hissettirmeden yaklaşık 5 saat boyunca tok tutabileceğini aktaran Vural, "Sütün şekeri laktoz, açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olarak vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Sütün bileşimindeki yağ da midede uzun sürede kalarak tokluk duygusunun uzun sürmesini sağlıyor. Ayrıca ramazanda sıcaklarda terle kaybedilen kalsiyum başta olmak üzere mineral ve vitamin gereksinimini karşılanmasına destek oluyor." ifadelerini kullandı.

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