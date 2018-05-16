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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazanda susuzluk çekmemek için öneriler

Susuzluk çekmemek için bunları yapın

Ramazan ayının gelmesiyle, açlıkla beraber susuzluğun fazlasıyla hissedilmesi bünyenizi etkileyebilir. Yaz sıcaklarının giderek artmasının da etkileyeceği bu duruma karşı uzmanlar öneriler de bulunuyor. Peki susuzluk çekmemek için öneriler nelerdir?

Yeni Şafak
Oruçluyken susuzluk çekmemek için iftar ve sahur arasında su içmeye dikkat etmeniz gerekir.
Oruçluyken susuzluk çekmemek için iftar ve sahur arasında su içmeye dikkat etmeniz gerekir.

Günlerin uzun olması ile birlikte vücudumuz Ramazan ayında en çok suyun yokluğunu hissetmektedir. İftar vaktinin gelmesi ile birlikte suya yüklenip bir anda çok fazla su tüketmenin, ertesi gün çekilen susuzluk problemini aza indireceğini düşüncesi yanlış bir düşünce olup, uzmanlar iftardan sahura kadar azar azar su içerek vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarının bölüştürülmesinin vücudumuz için daha yararlı olduğunu söylüyorlar.

Mutlaka sahur yapın

Ramazan ayının yaza denk gelmesiyle uzayan günlerde, oruç süresi öncesinde sahur yapmak çok önemli. Bu nedenle mutlaka sahur yapılmalı ve sahuru bir kahvaltı gibi düşünmeli. İftardan sonra birden ve çok su içmek yerine iftar ile sahur arasında az az ama sık sık su için.

Sahurda ağır yemeklerden uzak durun

Sahurda yiyeceğiniz besinler çok önemli. Bu nedenle; hafif gıdalar yemeye dikkat edin. Kızartmalardan, tuzlu ve ağır yiyeceklerden uzak durun. Sahurda aşırı çay tüketiminden de kaçınmamız lazım. Turşu ve peynir gibi tuzlu yiyecekler de gün içinde susamaya sebep olabilir

Sadece sahurda su içmeyin

Oruç tutarken gün içinde susamamak için sıvı tüketilmesi gerekiyor. Fakat yaygın olarak bilinenin aksine sahurda yüksek oranda sıvı alınması gün içinde susamayı önlememektedir. Aksine sahurda tek seferde alınan sıvı miktarı ertesi gün vücudun suyu istenilen şekilde değerlendirememesine ve sindirim sorunlarına yol açar. Bu nedenle gün içinde susuzluk çekmemek için sıvı tüketimi iftardan sahura kadar azar azar yapılmalıdır. Bu uygulama gün içinde vücudun daha tasarruflu su harcamasını sağlayacak ve susuzluğu azaltacaktır.

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