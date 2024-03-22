Haliliye Canpolat’ın kalıcı eserleriyle ihya oluyor

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği vizyon projeler ve ihtiyaca yönelik çalışmaları ile ilçede büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıyor. Başkan Canpolat’ın şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla birçok proje hayata geçirilirken, çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük takdir görüyor.





AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ AÇILDI

Eser belediyeciliği anlayışıyla kente birbirinden önemli hizmetler kazandıran Başkan Mehmet Canpolat, vatandaşların sağlık sistemine kolay erişimini sağlamak için elini taşın altına koydu. Mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait 9 katlı bina, bölgeye Haliliye Semt Polikliniği olarak kazandırıldı. Devteyşti Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip binanın hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmalarının ardından, iç tefrişat Belediye tarafından hızla tamamlandı. Nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye kazandırılan hastane, 50 ünite ve 5 yatak kapasiteli diş poliklinikleri, 2 adet dahiliye servisi, çocuk acil ve çocuk polikliniği ile hizmete sunuldu.





SOSYAL YARDIM KOMPLEKSİ DAYANIŞMANIN KALBİ

“Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla Haliliye’de yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarı, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. Başkan Mehmet Canpolat’ın direktifleriyle 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde Aşevi, Glutensiz Ekmek Fırını, Sosyal Market, İdari Birim, Kapalı Semt Pazarı/Otopark yer alan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi, bölgeye kazandırıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgede hizmete sunduğu Kompleks projesiyle hizmet skalasını genişleterek, binlerce haneye dokunuyor. Haliliye’ye eserler kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Mehmet Canpolat, “Ahmet Yesevi Mahallemize bir semt pazarı sözümüz vardı. Allah’a hamdolsun, şuanda semt pazarımız aktif bir şekilde hizmet veriyor. Ve yine semt pazarımızın hemen altında Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksimizi kazandırdık. Aşevimiz, Glutensiz Ekmek Fırınımız, Sosyal Marketimiz ve idari bölümümüz dahil olmak üzere Ahmet Yesevi Semt Pazarımız ve Sosyal Yardım Kompleksimiz hayırlı olsun” diye konuştu.





TESİSLER İLE ÜRETİM DESTEKLENDİ

Başkan Mehmet Canpolat’ın tasarruftan yana anlayışı ile üretimin durmadığı Ekmek Üretim Tesisi ve Culha Atölyesi’nin açılışı da kurdelelerin kesilmesiyle gerçekleşti. Vatandaşlara dokunacak projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirildiği Haliliye Belediyesi bünyesinde Ekmek Üretim Tesisi kuruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 4 bin 197 vatandaşa ulaştırılan Aşevi hizmetinden yararlanan ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için çalışmaları tamamlayan Haliliye Belediyesi, Ekmek Üretim Tesisi ile günlük 6 bin ekmek üretiyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan ekmek üretimi, sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla hanelere dağıtılıyor.





SEMT PAZARI AÇILDI

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde, İhtiyaca yönelik tespitler doğrultusunda Süleymaniye Mahallesine modern semt pazarı kazandırıldı. Güvenlik kamerası, aydınlatma ve soğutma sistemiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan Süleymaniye Kapalı Semt Pazarı, kapalı olduğu günlere de Otopark olarak kullanılarak, bölgenin ihtiyacına yanıt oluyor. Süleymaniye Mahallesinde yapılan alan gezisi sonrası vatandaşların talebi üzerine projenin hizmete sunulduğunu belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Süleymaniye Mahallemizde de bir kapalı semt pazarı talebi vardı bizden. Saha gezilerimizde vatandaşlarımızın isteğiydi, bugün kısmet olursa yaklaşık 1000 metre kapalı alan ve hemen yanında 200 metre karelik Süleymaniye Zabıta Amirliğimiz hayırlı olsun” dedi.





21 YENİ HALI SAHA

Başkan Mehmet Canpolat’ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla ilçeye kazandırılan 21 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oldu. Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak eserler ve projeler sunan Haliliye Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu semt sahaları, mahallelerin sosyal donatı alanı ihtiyaçlarını da karşıladı. Mahallelerde yapılan tespitlerin ardından ihtiyaca yönelik 21 mahallede yükselen semt sahaları projeleri, sporla tanışma fırsatı bulan gençlerle dolup taşıyor. Semt sahalarıyla gençlerin hem sportif faaliyetleri yönelmesi hem de sağlıklı kalmaları hedefleniyor. Proje kapsamında; Devteyşti, Karşıyaka, Konuklu, Çamlıdere, Uluhan, Dikme, Diktaş, Konak, Köse, Payamlı, Üçkonak, Yenisu, Aşağıkoymat, Boydere, Dağeteği, Göktepe, Kengerli, Taşlıca, Yedikuyu, Yukarıakören Mahalleleri ve Zeytin Dalı Kampüsü’ne modern semt sahaları kazandırıldı.



