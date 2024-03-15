Sabah doktor akşam gönüllü

"Kudüs Şairi" olarak da bilinen Memur-Sen'in Kurucu Genel Başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Operatör Doktor Ahmet İnan, hastanedeki mesaisinin ardından kentteki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Memleketi Şanlıurfa'da yaklaşık yarım asırdır hekimlik yapan İnan, binlerce kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Günün büyük bir bölümünü, çalıştığı özel hastanede ameliyat yapıp genç meslektaşlarına deneyimlerini aktararak geçiren İnan, mesai sonrasında ise beyaz önlüğünü çıkarıp Türk Kızılayı yeleğini giyiyor. Şehrin hemen hemen tüm arka sokaklarını avcunun içi gibi bilen İnan, belirlenen ailelere Türk Kızılayı aracılığıyla temin edilen yardımları ulaştırıyor. İnan, karşılaştığı ihtiyaç sahipleriyle hem sohbet ediyor hem de onlara sağlıklarıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

Yıllardır gönüllüsü olduğu Türk Kızılayı'nın son 5 yıldır Şanlıurfa şube başkanlığını da yapan İnan, kentte ihtiyaç sahibi çok sayıda kişinin bulunduğunu, onların yardımına koştuklarını söyledi. İnan, "Onların gönülden, içten 'Allah razı olsun' sözü bizleri ayakta tutuyor ve bizlere şevk veriyor. Tabii ki Şanlıurfa'da 48 yıldır görev yapıyorum, 22 bin ameliyat yaptım. Fakat en önemlisi, işte o sokakta oynayan, ayağında ayakkabısı olmayan o öksüz, o yetim çocuğa bir mont verdiğimiz zaman, ayağına bir bot verdiğimiz zaman onun yüzündeki gülücük bizler çok daha mutlu ediyor" dedi.