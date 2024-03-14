Bakan Tekin tvnet'te ekranlara gelen Bir Başka Ramazan'da ana dilin önemini vurguladı

TVNET'te ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programı Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla iftar sofralarınıza konuk oluyor.

Şair Nurullah Genç'in sunumuyla ekranlara gelen ve iftar saatinde canlı yayınlanan programın bugünkü konukları ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.









Ramazanın ruhuna ve okullarda yaşattığı havaya değinilen programda Bakan Tekin ana dil eğitiminin önemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Okullarda ana dil eğitiminin önemine ve bunun için hayata geçirdikleri projelere vurgu yapan Bakan Tekin, "Çocuklarımız yabancı dil konuşabilsin istiyorsak ana dil becerilerini geliştirmemiz lazım. Çocuklarımız toplumda kendilerini ifade edebilsin diyorsak ana dil becerilerini geliştirmemiz lazım." dedi.

Bakanlık ana dil eğitimini projelerle destekledi

Milli Eğitim Bakanlığınca ana dil eğitimine ilişkin okullarda hayata geçirilen projeye de değinen Bakan Tekin, "Yazınki genelgelerimizden bir tanesi de buydu. 'Türkçemize sahip çıkalım' üzerine kurguladık ve orada bir karar aldık. Bunlardan bir tanesi çocuklarımız, öğrencilerimiz biraz bana kızıyorlar. Ana dil becerilerini test sınavlarla değil dört temel beceri üzerinden yazma, konuşma, okuma ve dinleme üzerinden ölçecek bir mekanizma oluşturduk. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden geçme notunu biraz farklılaştırdık. Yani onu yükselttik." dedi.

Bakan Tekin, sözlük okuma kültürünün gelişmesi adına, 'Sözlük Özgürlüktür' diye bir proje geliştirdiklerini ve bütün okullarda çocukların Türkçe sözlüklerini okuduğunu ifade etti.

"Okul öncesi çocukların kullandıkları kelime sayısı arttı"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığının anaokullarına yönelik ortak projesini de aktaran Bakan Tekin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bugün sabahleyin başkanımın yeni projelerinden bir tanesi bizim Bakanlık'ta ortak yaptığı protokollerle yaptığı bir proje. Sitelerinin içerisinde öğretmenlerini bizim temin ettiğimiz fiziki altyapı, siteyle belediyenin ortak yaptığı anaokulu projesi var. Oraya tevafuk gittiğimizde bu dilimizin zenginlikleri projesi işte öğretmen arkadaş öğrencilerle paylaşıyorlardı. Orada veliler diyorlar ki biz daha okul öncesi çocuklarının gündelik dilde kullandıkları kelime sayısının arttığını fark ettik diyor. Proje sayesinde. Bizim muradımız bu. Çocuklarımız ana dillerini öğrensinler. Ana dillerini kendini rahat edebilsinler. Bunu istiyoruz."



