İftar sofraları eve taşınacak: SMS kodu ile marketlerden alışverişleri yapılacak

Dünyanın dört bir köşesinde milyonlarca Müslümanı iftar sofralarında ağırlayan Türk Kızılayı, İHH, Sadakataşı gibi sivil toplum kuruluşları, bu yıl yardımlarını ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracak. İhtiyaç sahiplerinin cep telefonlarına gönderilecek SMS kodu ile de zincir marketlerden alışveriş yapmaları sağlanacak.

SICAK YEMEK DAĞITIMI

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Ramazan’da “Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter Ki İnan Buna” sloganıyla kampanya başlattıklarını hatırlattı. “Bu Ramazan’da çalışmalarımızı büyük ölçüde yurt içine odaklayacağız” diyen Kınık, “Yaklaşık 207 milyon liralık bütçe ile yürüteceğiz. 350 bin aileye gıda yardımı yapacağız. 215 bin aileye zekat, fitre ve fidyelerinizi ulaştıracağız. 100 bin aileye ülke genelindeki yaklaşık 20 aşevimiz ve şubelerimizden her gün iftarlık sıcak yemek ikram edeceğiz. 50 bin bayramlık yardımıyla yüzleri güldüreceğiz. 400 bin çocuğumuzu hediyelerimizle sevindireceğiz” bilgisini verdi. Kınık, geleneksel yardım yöntemlerinin yanı sıra Kızılay olarak bu yıl yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirterek, “İhtiyaç sahiplerinin cep telefonlarına göndereceğimiz bir kod SMS’i ile zincir marketlerden alışveriş yapmalarını sağlayacak bir modeli başlatacağız. Böylece ihtiyaç sahiplerine seçme özgürlüğü tanımış olacağız” diye konuştu.

SOSYAL YARDIM KARTI

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal da “Bu Ramazan ayında en yoğun kampanyamız Türkiye’de olacak” dedi. Özdal, “Ramazan Gönülden Gönüle Temastır, çağrısıyla Ramazan faaliyetlerini salgın nedeniyle zor durumda olan ailelere, işlerini ayrılmak zorunda kalanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştırılacak. Belirlenen marketlerden 100 TL’lik alışveriş yapabilecekleri Sosyal Yardım Kartı dağıtımları gerçekleştireceğiz. Önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak iftarlar gerçekleştirilecek”

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Kumanyalar dağıtılıyor

Fotoğraf: Arşiv

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bu sene yardım ağırlıklarını Türkiye’ye vereceklerini söyledi. Yıldırım, “100 bin gıda kolisi dağıtımlarına başladık. Şu ana kadar 40 bin kumanya kolimizi dağıttık” dedi. “Bütün Türkiye’yi dayanışmaya çağırıyoruz” diyen Yıldırım, “Bizler İHH olarak üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Bu zorlu süreç için bizler de ilk etapta 10 milyon TL nakit yardımı bu iş için ayırdık. Bunların dağıtımı için İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortak bir çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.