Ramazan İftar sofraları eve taşınacak SMS kodu ile marketlerden alışverişleri yapılacak
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İftar sofraları eve taşınacak: SMS kodu ile marketlerden alışverişleri yapılacak

Her ramazan ayında milyonlarca Müslümanı iftar sofralarında buluşturan birçok sivil toplum kuruluşu bu sene salgın nedeniyle yardımlarını evlere ulaştıracak. Ayrıca, ihtiyaç sahipleri cep telefonlarına gönderilecek SMS kodu ile zincir marketlerden alışveriş yapabilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın dört bir köşesinde milyonlarca Müslümanı iftar sofralarında ağırlayan Türk Kızılayı, İHH, Sadakataşı gibi sivil toplum kuruluşları, bu yıl yardımlarını ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracak. İhtiyaç sahiplerinin cep telefonlarına gönderilecek SMS kodu ile de zincir marketlerden alışveriş yapmaları sağlanacak.

SICAK YEMEK DAĞITIMI

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Ramazan’da “Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter Ki İnan Buna” sloganıyla kampanya başlattıklarını hatırlattı. “Bu Ramazan’da çalışmalarımızı büyük ölçüde yurt içine odaklayacağız” diyen Kınık, “Yaklaşık 207 milyon liralık bütçe ile yürüteceğiz. 350 bin aileye gıda yardımı yapacağız. 215 bin aileye zekat, fitre ve fidyelerinizi ulaştıracağız. 100 bin aileye ülke genelindeki yaklaşık 20 aşevimiz ve şubelerimizden her gün iftarlık sıcak yemek ikram edeceğiz. 50 bin bayramlık yardımıyla yüzleri güldüreceğiz. 400 bin çocuğumuzu hediyelerimizle sevindireceğiz” bilgisini verdi. Kınık, geleneksel yardım yöntemlerinin yanı sıra Kızılay olarak bu yıl yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirterek, “İhtiyaç sahiplerinin cep telefonlarına göndereceğimiz bir kod SMS’i ile zincir marketlerden alışveriş yapmalarını sağlayacak bir modeli başlatacağız. Böylece ihtiyaç sahiplerine seçme özgürlüğü tanımış olacağız” diye konuştu.

SOSYAL YARDIM KARTI

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal da “Bu Ramazan ayında en yoğun kampanyamız Türkiye’de olacak” dedi. Özdal, “Ramazan Gönülden Gönüle Temastır, çağrısıyla Ramazan faaliyetlerini salgın nedeniyle zor durumda olan ailelere, işlerini ayrılmak zorunda kalanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştırılacak. Belirlenen marketlerden 100 TL’lik alışveriş yapabilecekleri Sosyal Yardım Kartı dağıtımları gerçekleştireceğiz. Önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak iftarlar gerçekleştirilecek”

Kumanyalar dağıtılıyor

Fotoğraf: Arşiv
  • İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bu sene yardım ağırlıklarını Türkiye’ye vereceklerini söyledi. Yıldırım, “100 bin gıda kolisi dağıtımlarına başladık. Şu ana kadar 40 bin kumanya kolimizi dağıttık” dedi. “Bütün Türkiye’yi dayanışmaya çağırıyoruz” diyen Yıldırım, “Bizler İHH olarak üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Bu zorlu süreç için bizler de ilk etapta 10 milyon TL nakit yardımı bu iş için ayırdık. Bunların dağıtımı için İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortak bir çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
KORONAVİRÜS
İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
Abone Ol Google News
Londradan Çankırıya

Londra'dan Çankırı'ya

​Özel uçakla getirilen 262 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​Mehmetçikle ilgili terhis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Trumptan gevşeme kararı

Trump'tan gevşeme kararı

ABD'de kademeli olarak çok sayıda yer açılacak. Seyahate izin verilecek.
Türk profesör açıkladı

Türk profesör açıkladı

​Koronavirüs ilacında heyecanlandıran gelişme.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Sokaklar doldu taştı

Sokaklar doldu taştı

​Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadılar
Yüz binlerce <br>çocuk ölebilir

Yüz binlerce
çocuk ölebilir

​Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama.
'İşveren' çıktı!

'İşveren' çıktı!

​Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı.
Anında tespit edildi

Anında tespit edildi

Provokatif koronavirüs paylaşımları yapanlar yakalandı.
Ağır suçlama

Ağır suçlama

"Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek​."
Kudüs ilk kez <br>Aksa'sız kalacak

Kudüs ilk kez
Aksa'sız kalacak

​Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olacak.
Yüz yirmi beş kaybımız var

Yüz yirmi beş kaybımız var

​Bakan Koca, 40 bin test hedefini aştığımızı açıkladı.
İtalya'da son 24 saat

İtalya'da son 24 saat

​En çok ölüm olan ikinci ülke.
Cesetler <br>feribotla taşınıyor

Cesetler
feribotla taşınıyor

Ölü sayısı her geçen gün artıyor.
İnce temizlik başladı

İnce temizlik başladı

​Belediyeler yeni sistemi sokak sokak uyguluyor.
ABD'nin <br>en kara günü

ABD'nin
en kara günü

Bir günde gerçekleşen en çok ölüm.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.