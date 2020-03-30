Dünya İDDEFten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
KORONAVİRÜS

İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek

İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek

İDDEF, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Koronavirüs tehdidinin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) koronavirüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) koronavirüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında “Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız” sloganıyla başlattığı yardım çalışmasında öncelikli olarak yaşlı ve muhtaç ailelere nakdi yardım, kumanya ve hijyen paketi ulaştıracak.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınını bir afet olarak nitelendirerek acil yardım çalışmaları kapsamında üzerimize düşen görevi yerine getirmek için harekete geçtik. ‘Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız’ sloganı kapsamında başlattığımız ‘Destek Fonu’ projesiyle ülkemizin dört bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin desteğiyle nakdi yardım, kumanya ve hijyen paketi yardımı sağlayacağız. Her zaman ve her zorlukta devletimizin ve milletimizin yanında olup, bu zor günlerde de mağdur öncelikle yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımızın hanelerine yardım ulaştıracağız. Ülkemizde salgın nedeniyle zor duruma düşen yaşlı ve muhtaç ailelere hep birlikte destek olalım” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi: “Devletimizin, Koronavirüs’ün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi için aldığı tedbirlerin yanında, İDDEF olarak biz de bu salgın hastalığın ortaya çıkardığı sorunlarda çözümün bir parçası olmak adına projeler geliştiriyoruz. Bu zor dönemde ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dualarımız tüm dünyadaki kardeşlerimizle beraber aziz milletimizin, Ümmet-i Muhammed’in ve tüm insanlığın kurtuluşu için olmakla birlikte önce tedbir diyerek, vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarımızı dikkatle takip edip evde kalmalarını tavsiye ediyoruz.”

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

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