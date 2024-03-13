İlk iftar heyecanı

İstanbul’da çocukların köy hayatını yaşayarak öğrenmesi adına dünyada bir ilk olarak nitelendirilen ve açılışı yeni yapılan Üsküdar Çocuk Köyünde çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte ilk oruçlarını açtı. Yoğun ilgi gören programa öğrenciler, veliler ve birçok vatandaş katıldı. Akşam ezanının okunması ile birlikte öğrenciler velileri ile birlikte oruçlarını açtı.

KÖYÜNÜZ HAYIRLI OLSUN

Yemeğin ardından kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çocuklar! Üsküdar Çocuk Köyünde güzel bir Ramazan akşamında, Ramazan’ın ilk gününde, ilk iftarında sizlerle beraberiz, tekrar hoş geldiniz. Dünyada böyle bir yer yok. Üsküdar Çocuk Köyü. Bu köy sizin köyünüz. Bu güzel köyde ilk defa Ramazanda oruca başlayan siz sevgili çocuklarımızla, büyüklerimizle bir iftar sofrasında beraberiz. Allah’a hamdolsun. Bu güzel çocuklarımızla bu güzel köy meydanında bir tarafımızda cami, bir tarafımızda kütüphane, atölyeler, karşımızda köy konağı köy çeşmesi, arka tarafta büyükbaş hayvanlar için ahırlar, ağıllar var. Atlar, kuzular, koyunlar her şey var. Tam sizin köyünüz. Köyünüz hayırlı olsun çocuklar" dedi.

532 yıl sonra yeniden

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, şehrin tarihine ışık tutan önemli bir geleneği canlandırarak Ramazan ayını özel bir atmosferde yaşatmak için önemli adımlar attı. 2. Bayezid tarafından 1492 yılında annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılan Gülbahar Hatun İmareti, 532 yıl sonra asli fonksiyonuna uygun bir şekilde yeniden hayata geçirildi. İftara yoğun ilgi gösteren Tokatlılar, Ramazan’ın Osmanlı dönemlerindeki atmosferini yeniden hissetme fırsatı buldu.

Vatan savunması bize emanet

İstanbul Şile’de Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, Ramazan’da da eğitimlerine devam ederken sahurunu da yaptı. Dua ile başlayan sahuru komutanlarıyla yapan askerlerin bir kısmı yemeğin ardından nöbete bir kısmı da eğitim alanına gitti. Dört aydır vatani görevini yapan er Muhammed Ali Taşkın, "Vatan savunması bize emanettir" diyerek, ailesine selam gönderdi.







