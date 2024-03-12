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Ramazan

Bir Başka Ramazan: TVNET iftar sofralarınıza Gaziantep'ten misafir oluyor

TVNET, özel yayınlar ve konuklarla, Gaziantep Festival Parkı'ndan iftar sofralarınıza misafir oluyor. Şair Nurullah Genç'in sunumuyla ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programının konukları Yazar/Çevirmen Ayçin Kantoğlu ile Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun oldu.

Semih Bozkuş
17:57 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Nurullah Genç
Nurullah Genç

TVNET'te Ramazan ayı boyunca iftar saatinde canlı yayınlanacak 'Bir Başka Ramazan' programının bugünkü konukları, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir ile Sanatçı Umut Mürare oldu.

Şair Nurullah Genç'in sunumuyla ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programını izlemek için;



Albayrak Grubu Ramazan-ı Şerifi İslam kültürünü ön plana alarak karşılıyor: Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği
Albayrak Grubu Ramazan-ı Şerifi İslam kültürünü ön plana alarak karşılıyor: Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği

İslam âleminde ibadetin, sabrın ve kardeşlik hukukunun idrak edildiği Ramazan-ı Şerif, bir medeniyet biçimi olarak geleneğin izlerini taşımaya devam ediyor. Milli ve manevi değerleri kurum kültürünün temel önceliği olarak belirleyen Albayrak Grubu, Ramazan ayını İslam kültürünün yaşatılmasını ön plana alarak karşılıyor. Grubun, Ramazan süsleriyle donatılmış binası, “Nerede o eski Ramazanlar?” sorusuna verilmiş bir cevap gibi karşımıza çıkıyor. 'Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği' temasıyla yola çıkan ve Ramazan etkinlikleriyle esin kaynağı olan Albayrak Grubu öncülük ettiği farkındalık akımına tüm şirketleri davet ediyor.


#TVNET
#Nurullah Genç
#Ramazan Ayı
#Gaziantep
2 saat önce
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