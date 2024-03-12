Bir Başka Ramazan: TVNET iftar sofralarınıza Gaziantep'ten misafir oluyor

Gündüzleri oruç, geceleri teravih ve ibadetle geçirmeye hazırlandığımız Ramazan ayında pek çok ünlü isme kendi hazırlıklarını sorduk. Şair Nurullah Genç, On Bir Ayın Sultanı Ramazan’da geçen bir yılın muhasebesini yaptığını söylerken, Ayşe Sevim ise şimdiden heyecanlı bir şekilde güzel sohbetlerde bulunmak için belli iftar programları hazırladığını ifade ediyor. Karikatürist Hasan Kaçan ise Ramazan-ı Şerif’e hazır olmak için diğer Müslüman kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını karşılamamız gerektiğini dile getiriyor.