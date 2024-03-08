Ramazan Kan bağış noktaları iftardan sonra açık
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Kan bağış noktaları iftardan sonra açık

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kan bağış noktaları iftardan sonra açık
Ramazan Saygılı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, “Türkiye çapındaki bütün kan bağışı noktalarımız, iftardan sonra açık olacak. Yoğunluğa göre sahura kadar açık yerlerimiz olacak” dedi. Türk Kızılayın da depremin ardından 300 noktada kan bağışı topladığını belirten Saygılı, ellerindeki stok kanları da yaralıların sevk edileceği hastanelere ulaştırdıklarını anlattı. Saygılı, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 674 bin kan bağışı aldıklarını, bunları Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait hastanelerde kan bekleyen 1.156 kişiye ulaştırdıklarını ifade etti. Geçen yıl hastanelerin kullandığı kan ürünlerinin yüzde 87’sinin Türk Kızılayın topladığı bağışlardan oluştuğuna dikkati çeken Saygılı, diğer yüzde 13’lük kısmın ise Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği Süreli Bölge Kan Merkezlerince karşılandığı bilgisini paylaştı.

GÜNLÜK 10 BİN KAN BAĞIŞINI AŞMALIYIZ

Türkiye’de düzenli kan bağışı oranının dünya ortalamasının altında olduğuna işaret eden Saygılı, gönüllü kan bağışının mevsim şartlarından da etkilenebildiğini vurguladı. Saygılı, düzenli kan bağışçısı oranını artırmak ve mevsimsel düşüş nedeniyle azalan stok seviyesini ihtiyacı karşılayacak rakamlara çıkarmak amacıyla bu yıl ‘Birbirimize candan bağlıyız’ sloganıyla kampanya başlattıklarını anımsattı. Saygılı, hastaların ihtiyaçlarını gidermek için günlük 8 bin 500-10 bin arası kan bağışı toplamaları gerektiğinin altını çizerek, “Ramazan ayını rahat geçirmek için günlük 10 bin kan bağışının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 2024’ün ilk iki ayında 450 bin ünite kan bağışı aldık, yıl sonu hedefimiz 3 milyonun üzerinde. İnşallah 3 milyonun üstünde alacağımız kan bağışı, ülkedeki ihtiyacımızı rahatça karşılıyor olacak” dedi.


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