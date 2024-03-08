Sofraların baş tacı: Hurma

Ramazan denildiğinde sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca insanın aynı anda iftarını açtığı hurma, vitamin ve mineral bakımından en zengin besinlerin başında geliyor. A,C ve K vitaminleri açısından da zengin olan hurma, vücudun zararlı bakterilerle savaşında da en önemli silahlardan biri. Bağışıklık sistemini güçlendiren selenyumu barındıran hurma aynı zamanda antioksidan özelliğine de sahip.

100 gramında 6,7 gram lif içeren hurma sindirim sistemi açısından da mucizevi bir besin.

VİTAMİN DEPOSU

İçerdiği mineraller ve yoğun magnezyum miktarıyla hafızanın güçlenmesini desteklediği için hurmanın özellikle yaşlılar ve çocuklar tarafından tüketilmesi tavsiye ediliyor. Kuran-ı Kerim’de ismi zikredilen 7 cennet meyvesinden biri olan hurma, insana en yakın nebat cinsi olarak da tarif ediliyor. Kuran-ı Kerim’de tam 37 ayette bahsi geçen bir meyve olma olan hurma ile ilgili Hadis-i Şerif sayısı da bir hayli fazla.

REKLAM

KÜLTÜREL MİRASIN AYRILMAZ PARÇASI

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en eski ve en bol meyveli ağacı olan hurma, yerel kültürel mirasın, sosyal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Emirlikler ayrıca geleneksel olarak ağacın gövdesini ev inşa etmek için kullanıyor ve yapraklarını ve lifleri de geleneksel el sanatlarında değerlendiriliyor. Hurmanın bazı çeşitleri ise geleneksel İslam tıbbında da yer alıyor.

Hurma ağaçları, sıcak ve kurak topraklarında hayatta kalabilmek için dayanıklı olsa da bu bitkinin kullandığı tatlı su miktarı oldukça fazla. Örneğin 40 milyondan fazla hurma ağacına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) her yıl 221 milyon doların üzerinde hurma ihracatı yapıyor.

Van’da enerji kaynağı tahine yoğun ilgi

Van’da uzun süre tok tutması ve gün boyu enerji vermesi nedeniyle Ramazan ayının en çok tüketilen gıdalardan biri olan tahinin üretiminde artış yaşandı. Tahin, hem tok tutması hem de vücudun gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlaması nedeniyle Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ham maddesi susam olan tahin, Van’da doğal olarak üretiliyor. Özellikle tok tutma özelliği nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmez ürünü olan tahinin üretiminde Ramazan öncesi büyük artış yaşanıyor. Van’da Ramazan ayı öncesi aylık 3 ton üretilen doğal tahin, Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 20 ton üretiliyor. Van’da üretim yapan firma tahini hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyor.

REKLAM

RAMAZANIN BEREKETİ İŞİMİZE YANSIYOR

İHA muhabirine konuşan işletme yetkililerinden Murat Varlı, yıl boyu tahin üretimi yaptıklarını ama en iyi sezonun en yoğun olduğu dönemin Ramazan ayı olduğunu belirtti. Sezon süresince beklentilerin Ramazan ayı olduğunu ifade eden Varlı, “Burada ürettiğimiz ürünleri iç piyasaya, il dışına ve yurt dışına gönderdiğimiz de oluyor. Tahin üretimine ara vermiyoruz ama yaz aylarında üretimimiz yüzde 80’lere gerilemektedir. Ancak buna rağmen üretimimize devam ediyoruz” dedi.

Tahinin Ramazan ayında tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birinin gün boyu tokluk hissi vermesinden kaynaklandığını dile getiren Varlı, “Tokluk ve güç vermesi Ramazan ayında tercih edilmesine sebep oluyor. Bu konuda tahinin çok faydaları var. Ayrıca tahinin vücuttaki toksin maddeleri attığı bilinmektedir. Çocuklarda da ciddi derecede zeka gelişimine katkı sağlamaktadır. Vatandaşımızın bol bol tahin yemelerini öneriyoruz” diye konuştu.

REKLAM

Frankfurt’ta Ramazan’a özel cadde aydınlatması

Almanya’nın Frankfurt kentindeki Grosse Bockenheimer Caddesi, ramazan ayına özel süslenerek bir ay boyunca aydınlatılacak. Frankfurt Belediye Meclisinin aldığı kararla, bu yıl ramazanın başlayacağı 10 Mart akşamından itibaren Grosse Bockenheimer Caddesi hilal, yıldız ve fanus fenerlerinin yanı sıra ‘Mutlu Ramazanlar’ yazısıyla süslenip ay boyunca ışıklandırılacak. Söz konusu kararın 2023’te meclisten çıktığı dönem Frankfurt Belediye Başkanı olan Nargess Eskandari-Grünberg, şehrin resmi internet portalından yaptığı açıklamada, ramazan aydınlatmasının tüm insanların barış içinde bir arada yaşamasını sembolize edeceğini söyledi.

TÜM İNSANLAR İÇİN UMUDA İŞARET

Eskandari-Grünberg, “Frankfurt, dışlanmaya ve nefrete karşı barış ve insanlık için sinyal gönderiyor. Bunlar Müslüman karşıtlığına, ırkçılığa ve antisemitizme, çekincelere, dışlanmaya ve nefrete karşı birlikteliğin ışıklarıdır. Kriz ve savaş zamanlarında bu ışıklandırma tüm insanlar için bir umut işaretidir ve çeşitlilik içeren kentlerimizde uyumu güçlendirir” değerlendirmesinde bulundu. Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner de, bu etkinlikle ramazan coşkusunu Frankfurt’ta yaşatmayı istediklerini belirtti.

REKLAM





Nehirden denize özgür Filistin olsun: Ramazan Gazze’ye umut olsun



