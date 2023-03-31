Ramazan Kabeye akın
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RAMAZAN HABERLERİ

Kâbe'ye akın

Koronavirüs günlerinde Müslümanların mahrum kaldığı Kâbe, Ramazan ayında en kalabalık günlerini yaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce Müslüman'ın akın ettiği kutsal topraklarda adım atacak yer kalmadı. Kâbe’yi gören balkonlar bile dolup taştı.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Kâbeye akın
Kâbe-i Muazzama'da Ramazan ayı yoğunluğu arttı.

Müslümanların kıblesi Kâbe-i Muazzama'da Ramazan ayı yoğunluğu yaşanıyor. Binlerce Müslüman Kâbe'de ibadet ederken avluda adım atacak yer kalmadığı görüldü. 11 ayın sultanı Ramazan geldi, gönüllere huzur doldu. Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kâbe de, bu Ramazan en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Dünyanın dört bir yanında binlerce Müslüman, Kâbe’ye akın etti. Kutsal mekanın avlusunda adım atacak yer kalmadı. Kâbe’yi gören balkonlar bile dolup, taştı.

KORONA GÜNLERİ KİMSE YOKTU

İnsan seli görenleri duygulandırırken, akıllara 2 yıl önceki dönemi getirdi. Koronavirüs, dünya geneline yayılırken; Müslümanlar Kâbe’den mahrum kalmış, binlerce hac vazifesi iptal edilmişti. Şimdi koronavirüs öncesine dönen Kâbe’de eller semaya kalktı, dualar edildi. Allah’ın evini tavaf edenler, yine gözyaşlarına hakim olamadı.

RAMAZAN'DA HERKESE BİR UMRE HAKKI

Öte yandan Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde Ramazan ayında umre için kısıtlama getirdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayında herkesin yalnızca bir kez umre yapmasına izin verileceği belirtildi. Bakanlık, bu kararın Ramazan ayında umre yapmak isteyen herkes için kolaylık ve rahatlık sağlanması ve daha fazla kişinin umre yapmasına imkan tanımak için alındığına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'den de binlerce kişi bu yıl Ramazan ayını kutsal topraklarda geçiriyor.


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