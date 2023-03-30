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Dünya

Ramazan'ın gelmesiyle Kabe eski günlerine geri döndü: Adım atacak yer kalmadı

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olan Kabe'de Ramazan bereketi yaşanıyor. Binlerce Müslüman Kabe'de ibadet ederken avluda adım atacak yer kalmadığı görüldü.

10:32 . 30/03/2023 الخميس
AA
Müslümanlar Kabe'ye akın etti.

Müslümanlar Kabe'ye akın etti.

11 ayın sultanı Ramazan geldi, gönüllere huzur doldu. Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe de, bu Ramazan en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Adım atacak yer kalmadı

Dünyanın dört bir yanında binlerce Müslüman, Kabe’ye akın etti. Kutsal mekanın avlusunda adım atacak yer kalmadı.

Kabe’yi gören balkonlar bile dolup, taştı.

Koronavirüs döneminde tek bir kişi yoktu

İnsan seli görenleri duygulandırırken, akıllara 2 yıl önceki dönemi getirdi. Koronavirüs, dünya geneline yayılırken; Müslümanlar Kabe’den mahrum kalmış, binlerce hac vazifesi iptal edilmişti.

Eski günlerine döndü

Şimdi koronavirüs öncesine dönen Kabe’de eller semaya kalktı, dualar edildi. Allah’ın evini tavaf edenler, yine gözyaşlarına hakim olamadı.





#Kabe
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#suudi arabistan
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