Ramazan'ın gelmesiyle Kabe eski günlerine geri döndü: Adım atacak yer kalmadı

İdrak ettiğimiz şu Ramazan günlerinde, takva sahibi, yani muttaki bir kul olma yolunda gayret etmeliyiz. Çünkü Allah takva ehlinin dostudur ve onları sever, onlarla beraberdir. Allah katında onların üstün, kıymetli, yüze bir makamı vardır. Son kitap Kur’an-ı Kerim, takva ehli için apaçık bir hidayet rehberidir. Allah takva ehli için dünya ve ahirette güzel güvenli bir gelecek hazırlamıştır.