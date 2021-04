Malezya'da yardımlaşmanın simgelerinden geleneksel ramazan yemeği: Bubur lambuk

Bubur lambuk yemeğinin ana malzemelerini pirinç, kırmızı et, soğan, sarımsak, maydanoz, zencefil ve havuçtan oluşturuyor.

Malezya'da her ramazan pişirilen ve pirinç, et ve çok sayıda baharattan oluşan geleneksel ramazan yemeği "bubur lambuk", ülkedeki Müslümanların mübarek ayda yardımlaşma ve dayanışma geleneğini korumasının önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Pirinç lapası olarak da adlandırılan bubur lambuk, ramazan boyunca Malezya genelinde kurulan ramazan pazarlarında her gün sabah erken saatte kazanlarda pişirilip iftar saatinden önce küçük kap veya plastik poşetlerde satılıyor.

Yemeğin kendine has tadını alması için karanfil, kakule, çemen otu, tarçın ve yıldız anason baharatlarının kullanılması gerekiyor.

Et, sebze ve baharatların kızartılmasının ardından yemeğe su eklenerek kaynayana kadar tahta kaşıkla karıştırılıyor.



Suyun kaynamasının ardından pirinç ve hindistancevizi sütü eklenip, bubur lambuk lapa hale gelene kadar kapalı halde kısık ateşte bekletiliyor.

Bubur lambuk yemeğinin hazırlanması ve pişirilmesi 3 ila 4 saati alıyor.

Tarihi 15. yüzyıla dayanıyor

Malay kültürünün ramazan lezzetlerinden bubur lambuk yemeğinin Malay Yarımadası'nda ilk olarak 15. yüzyılın başlarında pişirildiği rivayet ediliyor.

Tarihi kaynaklara göre bubur lambukun hikayesi, Malaka Krallığının ikinci hükümdarı Sultan İskender Şah'ı, dönemin Kamboçya İmparatoru Hun Jen'in ziyaret etmesiyle başlıyor.

İmparator Hun Jen'in Malaka Sultanı'na, çiğnemeden yutup kolay hazmedebileceği bir yemek yaptırması ricasında bulunduğu ve bunun üzerine Sultan İskender Şah'ın pilav ve sebze karışımı lapa bir yemek hazırlattığı kaynaklarda belirtiliyor.

Bubur lambukun bugünkü tarifiyle ilk olarak 1949'da Malezya'nın İngiliz hakimiyeti döneminde Kuala Lumpur'a yerleşen Allahyarham Said Benk isimli bir Pakistanlı tarafından pişirildiği biliniyor.

Allahyarham Said Benk'in Kuala Lumpur'un Kampung Baru bölgesinde ramazan ayında Müslümanlara iftarlık dağıtmak için bir kazanda bubur lambuk yemeğini pişirdiği ve o günden sonra bu yemeğin her ramazanda aynı caminin etrafında pişirilmesinin gelenekselleştiği ifade ediliyor.

Merkez camilerinde bubur lambuk dağıtma geleneği

Malezya'nın tarihi ve merkezi camilerinde bubur lambuk, hayırseverlerin katkılarıyla pişirilerek cami cemaati ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Ülkenin başkenti Kuala Lumpur'daki Kampung Baru Camisi, bubur lambuk dağıtma geleneğini ilk başlatan camilerden biri olarak her ramazanda bu geleneği sürdürüyor.

Caminin mutfağında sabah erken saatlerinde başlayan pişirme işlemi, öğlen namazından önce bitiyor.

İkindi namazından sonra cami görevlileri, avluya açılan tezgahlarda cami cemaati ve ihtiyaç sahiplerine bedava bubur lambuk dağıtıyor.

Ramazan dayanışmasını simgeleyen önemli unsurlardan

Kampung Baru Camisi görevlilerinden Hacı Ramli Yasin, 1949'da Said Benk'in başlattığı geleneği her yıl sürdürdüklerini belirterek "Geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağından ötürü bubur lambuk dağıtımı yapamadık. Onun dışında her sene ramazanlarda bu geleneği yaşatıyoruz." dedi.

Hacı Ramli, akşam vakitlerinde iftar için evine yetişmeye çalışan çok sayıda kişiye de bubur lambuk dağıttıklarını ifade ederek "Caminin arka kısmındaki caddede araba veya motosikletle yoldan geçen vatandaşlar, bubur lambuk dağıtımından çok memnunlar. Bu bölgedeki trafikten ötürü çoğu kişi orucunu yolda açıyor. Biz de bu şekilde iftarlarına katkı sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Malezyalıların hafif bir yemek olduğu için genellikle bubur lambuk ile oruç açtıklarını söyleyen Hacı Ramli, "Bubur lambuk Malezya'da ramazan dayanışması ve yardımlaşmasını simgeleyen önemli geleneksel unsurlardandır." ifadelerini kullandı.