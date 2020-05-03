Eski İstanbul Ramazanları

En mübarek ay olan Ramazan ayı Müslümanların günlük hayatını daha uhrevi havada yaşamasını sağlayan bir ay idi. Bu ay geldiğinde maddi ve manevi olarak huzur ve dinginlik hakim olmuştur. Bu sebeple Müslümanlar Ramazan Ayı'nı “On bir ayın sultanı" şeklinde tanımlamışlardır. Sevinçle karşılanan Ramazan ayı sonuna gelinirken sevinç yerini hüzne bırakmıştır. Eskiden İstanbul'da Ramazan ayları geldiğinde Cuma namazlarından birincisini Ayasofya, ikincisini Eyüp Sultan, üçüncüsünü Fatih ve dördüncüsünü mutlaka Süleymaniye camilerinde kılmak halkımızın Ramazan'a mahsus âdetlerin bazılarıydı. Bunun gibi birçok özellik eski İstanbul Ramazanlarının farklı bir duyguyla yaşanmasını sağlıyordu. İşte Eski İstanbul'da Ramazanları merak edenler için bazı detaylar;