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Ramazan

Okullarda iyilik seferberliği

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ilk, ortaokul ve lisede öğrencilerin, idarecilerin, velilerin ve mahalledeki vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi hazırlanıyor.

04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:22 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Paylaşmanın önemine vurgu yapıldı.
Paylaşmanın önemine vurgu yapıldı.

"Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla okul idarecileri ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle imkanı olan ailelerden kimi iaşe kolisiyle kimi ise evinden getirdiği gıda ürünleriyle kampanyaya katılıyor. Ayçiçek yağı, kahvaltılık, kuru gıda, çay, şeker, un gibi ürünler okulların sığınaklarında öğrenci ve öğretmenler tarafından paketlenip, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Merkez ilçelerden Kocasinan'da yaklaşık 1000, Melikgazi'de 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı.


YARDIM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Hoca Yusuf Erdem Ortaokulundaki kolilerin taşınmasında görev yapan 7. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Kuş öğretmenlerinin bilgilendirmesiyle kampanyada yer aldıklarını, paylaşmanın önemli olduğunu söyledi.


#Ramazan
#okul
#öğrenci
#iyilik
4 saat önce
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