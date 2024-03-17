Okullarda iyilik seferberliği

"Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla okul idarecileri ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle imkanı olan ailelerden kimi iaşe kolisiyle kimi ise evinden getirdiği gıda ürünleriyle kampanyaya katılıyor. Ayçiçek yağı, kahvaltılık, kuru gıda, çay, şeker, un gibi ürünler okulların sığınaklarında öğrenci ve öğretmenler tarafından paketlenip, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Merkez ilçelerden Kocasinan'da yaklaşık 1000, Melikgazi'de 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı.
YARDIM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
Hoca Yusuf Erdem Ortaokulundaki kolilerin taşınmasında görev yapan 7. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Kuş öğretmenlerinin bilgilendirmesiyle kampanyada yer aldıklarını, paylaşmanın önemli olduğunu söyledi.