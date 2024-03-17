Okullarda iyilik seferberliği

Her yıl mübarek Ramazan-ı Şerif’i karşılarken sadece manevi bir huzur ve arınmayı değil, aynı zamanda geçmişle bugün arasında kurduğumuz güçlü bağları da hissederiz. Günümüzde, yaşamın hızı içinde kaybolmuş gibi görünen eski Ramazan geleneklerimizi yeniden canlandırma arzusu, çoğumuzun yüreğinde kor gibi yanar. Dilimize deyimleşen “Ah Nerede O Eski Ramazanlar!” serzenişi hep bu özlemden gelmektedir.