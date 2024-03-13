Ramazan sevinci pencerelerde

Ramazana girilmesiyle yıllardır süregelen camilere mahya asılması geleneğine son yıllarda cadde ve sokakların yanı sıra evlerin de süslenmesi eklendi. "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan’ın anlamını çocuklarına eğlenceli bir yolla aşılamak isteyen aileler, evlerin pencere ve duvarlarını dualar, balonlar, maketler ve yapışkanlı etiketlerle süslemeye başladı. Bazı aileler artık pek çok kırtasiye ve dükkanlarda satılan Ramazan setleri kullanırken bazıları ise oyunlar ve el işi kağıtlarla süslemelere kendi yorumunu kattı. "Hoş Geldin Ramazan" yazılı ışıklandırılmış görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşanlar, diğer kullanıcıları da Ramazan'ın ruhunu yaşamaya davet etti.