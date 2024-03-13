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Ramazan

Ramazan sevinci pencerelerde

On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ı karşılama geleneğine cadde ve sokaklardan sonra evlerin de süslenmesi eklendi. Rahmet ayının manevi iklimini çocukların dünyasına taşımak isteyen aileler, evlerini İslami motiflerle ve ışıklarla süsleyerek, Ramazan günlerinin coşkulu bir aktiviteye dönüşmesini sağlıyor.

04:00 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:06 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ramazana girilmesiyle yıllardır süregelen camilere mahya asılması geleneğine son yıllarda cadde ve sokakların yanı sıra evlerin de süslenmesi eklendi. "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan’ın anlamını çocuklarına eğlenceli bir yolla aşılamak isteyen aileler, evlerin pencere ve duvarlarını dualar, balonlar, maketler ve yapışkanlı etiketlerle süslemeye başladı. Bazı aileler artık pek çok kırtasiye ve dükkanlarda satılan Ramazan setleri kullanırken bazıları ise oyunlar ve el işi kağıtlarla süslemelere kendi yorumunu kattı. "Hoş Geldin Ramazan" yazılı ışıklandırılmış görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşanlar, diğer kullanıcıları da Ramazan'ın ruhunu yaşamaya davet etti.

BERABER YAŞAYALIM

Bireysel kullanıcıların yanı sıra bir grup gönüllü de "Ramazan Penceremde" hareketiyle sosyal medyada vatandaşları bu ayı coşkuyla kutlamaya teşvik ediyor. Hareketin öncülerinden Aysel Yılmaz, diğer Müslüman ülkelerdeki sokaklara, caddelere ve pencerelere taşan Ramazan coşkusunu örnek alıp "Camdan cama Ramazan" mottosuyla yola çıktıklarını anlattı. Türkiye'de son yıllarda evlerini süsleyerek bu coşkuya ortak olanların bulunmasına sevindiklerini belirten

Yılmaz "Gelinen noktada görüyoruz ki hayallerimiz gerçek oluyor" dedi.



#Aktüel
#Ramazan
#Hayat
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