Pideler meslek liselilerden

Konya’da Karatay Borsa İstanbul (BIST) Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, ramazan dolayısıyla yaptıkları günlük 2 bine yakın pideyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Okul Müdürü Hasan Tetik, ramazanda bir iyilik hareketi yapmak için öğrencilerden talep geldiğini anlattı. Tetik, “Projeyle günlük 20 bin ekmek yapmayı planlıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimiz hem aşçılık hem pastacılık hem de ilgili alanlarda çalışabilecek şekilde eğitimler alıyor. Bu eğitimlerle farklı alanlarda, farklı kurumlarda çalışabilecek eleman ihtiyacına da destek vermiş oluyoruz.” ifadesini kullandı. Yiyecek İçecek Bölümü 11. sınıf öğrencisi Öznur Taşımacı da “İnsanlara yardım etmek çok güzel bir duygu. Bu yardımı okulumda öğrenci olarak yapmak ayrıca mutluluk verici.” diye konuştu.

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RAMAZAN 20 ailenin iftarı meslek liselilerden