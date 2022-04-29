Ramazan Pideler meslek liselilerden
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Pideler meslek liselilerden

Konya’da Karatay Borsa İstanbul (BIST) Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, ramazan dolayısıyla yaptıkları günlük 2 bine yakın pideyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Okul

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pideler meslek liselilerden
Meslek lisesi öğrencileri, hayırseverlerden gelen malzeme desteği ile ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine pide ulaştırdı.

Konya’da Karatay Borsa İstanbul (BIST) Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, ramazan dolayısıyla yaptıkları günlük 2 bine yakın pideyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Okul Müdürü Hasan Tetik, ramazanda bir iyilik hareketi yapmak için öğrencilerden talep geldiğini anlattı. Tetik, “Projeyle günlük 20 bin ekmek yapmayı planlıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimiz hem aşçılık hem pastacılık hem de ilgili alanlarda çalışabilecek şekilde eğitimler alıyor. Bu eğitimlerle farklı alanlarda, farklı kurumlarda çalışabilecek eleman ihtiyacına da destek vermiş oluyoruz.” ifadesini kullandı. Yiyecek İçecek Bölümü 11. sınıf öğrencisi Öznur Taşımacı da “İnsanlara yardım etmek çok güzel bir duygu. Bu yardımı okulumda öğrenci olarak yapmak ayrıca mutluluk verici.” diye konuştu.

20 ailenin iftarı meslek liselilerden
RAMAZAN
20 ailenin iftarı meslek liselilerden

Yemeklerini paylaşıyorlar
RAMAZAN
Yemeklerini paylaşıyorlar
Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı

Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı
37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Chelsea'ye attığı golle ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki.
'500 liraya da var<br>5 bin liraya da'

'500 liraya da var
5 bin liraya da'

​Tabiatın kalbindeki oteller neredeyse tamamen doldu.

​Bugün başladı: E-Devlet'ten yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.