20 ailenin iftarı meslek liselilerden

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, okulda pişirdikleri yemekleri Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi komşularının sofralarına ulaştırıyor. Bölümlerdeki öğrencilerin çevredeki insanlara faydalı ve bu anlamda örnek olmaya çalıştıklarını söyleyen okul müdürü Celal Tetik, “Ramazan ayı içerisinde muhtar ve okul aile birliği tarafından belirlenen 20 ailemize iftar yemeği hazırlıyoruz” dedi. Tetik, bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin de mahalleleri dolaşarak elektronik eşyalarında arıza olan yaşlılara hizmet verdiklerini, faturalarını elektronik ortamda ödemelerine yardımcı olduklarını anlattı.

RAMAZAN Liselilerin elinden ihtiyaç sahiplerine