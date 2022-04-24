Liselilerin elinden ihtiyaç sahiplerine

Projeden bu ramazanda şimdiye kadar gıda kolileri, hediye çekleri ve sıcak yemeklerden 100’e yakın aile yararlandı.

Sivas’ta Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören kız öğrenciler “İftarınız Bizden Olsun” projesi kapsamında okulda hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Lisenin yiyecek-içecek bölümü öğrencileri, okulun uygulama merkezinde öğretmenleriyle hazırladıkları yemekleri başta hasta ve yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor.

Projeden bu ramazanda şimdiye kadar gıda kolileri, hediye çekleri ve sıcak yemeklerden 100’e yakın aile yararlandı. Öğrencilerden Beyzanur Eyce, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Burada yaptığımız yemekleri paylaştığım için çok mutluyum.” dedi.