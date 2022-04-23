Gençler sofraları şenlendiriyor

Bilişim, metal, mobilya, elektronik ve tarım alanlarında 290 öğrencinin okuduğu Konya’nın Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Büyüklerimizle Buluşuyoruz” projesiyle gönüllere giriyor. Hazırladıkları yemeklerle gittikleri evlerin sahipleriyle iftar yapan öğrenciler, sohbet ederek hane sakinlerinin sorunlarını dinliyor. Öğrenciler ayrıca evlerin onarım gerektiren elektrik, mobilya ve metal işlerini de yaparak arızaları gideriyor.

ÇOK DUYGULANDIM

Öğrencilerin evine misafir olduğu 67 yaşındaki Ayşe Potuk gençler sayesinde güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Öğrencilerin yemeğine yardımcı olduğunu, sofrasını kurduğunu anlatan Potuk, “Beraber orucumuzu açtık, iftarımızı yaptık. Çocukların ziyaretinden çok memnun oldum. Dolaplarımı da yaptılar. Elimi öptüler, halimi hatırımı sordular. Çok duygulandım. Soframı şenlendirip beni çok mutlu ettiler. Beraber çay içtik. Allah onlardan razı olsun” ifadesini kullandı.

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HAYIR DUASINI ALDIK

11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Can Öcal da büyüklerinin iftarına eşlik etmekten keyif duyduğunu belirterek “Beraber iftar yaptık. Onarım gerektiren işleri varmış, onları da yaptık. Hayır duasını aldık” dedi.

RAMAZAN Öğrenci evlerinde Ramazan günleri: Nöbetleşe iftar ve sahur