Liselilerden günde 15 bin pidelik hayır

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca 100 bin pide ulaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi” kapsamında bir ay önce okulda kurulan ekmek üretim tesisinde öğrenciler ekmek ve pide yapmayı öğreniyor.
Günlük ortalama 15 bin üretim kapasiteli tesiste çalışan öğrenciler, Ramazan süresince üretecekleri pidelerden bir bölümünü kendi ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştıracak. Üretilen ekmeklerin geri kalan kısmı da taşımalı sistemle eğitim verilen okulların yemekhanelerine gönderilecek.
Okulun 11’inci sınıf öğrencilerinden Yunus Diboğulları okullarında açılan ekmek tesisinin kendisi için iyi bir fırsat olduğunu anlattı. Ekmek üretiminin tüm inceliklerini öğrendiğini belirten Diboğulları, “Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için pide yapıyoruz. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum” diye konuştu.