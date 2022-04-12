Ramazan Öğrenci evlerinde Ramazan günleri Nöbetleşe iftar ve sahur
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Öğrenci evlerinde Ramazan günleri: Nöbetleşe iftar ve sahur

Ramazan, öğrenci evlerine ayrı bir atmosfer katıyor. Ailelerinden uzaktaki öğrencilerin okul-ev arasındaki koşuşturmasına iftar ve sahurun tatlı telaşı da ekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci evlerinde Ramazan günleri: Nöbetleşe iftar ve sahur
Yeni Şafak, Çankaya’da 4 öğrencinin kaldığı evde onların ağzından bir Ramazan gününü dinledi.

Ramazan, öğrenci evlerine ayrı bir atmosfer katıyor. Ailelerinden uzaktaki öğrencilerin okul-ev arasındaki koşuşturmasına iftar ve sahurun tatlı telaşı da ekleniyor. Yeni Şafak, Çankaya’da 4 öğrencinin kaldığı evde onların ağzından bir Ramazan gününü dinledi. Öğrenciler için Ramazan ayı yemek ve bulaşık yıkama sırası oluşturarak başlamış. Birçok evde buzdolabı kapaklarını imsakiyeler süslerken onlarınkine kimin yemek yapacağı ve bulaşık yıkayacağını gösterir liste de eklenmiş. Bu planlama da ders çizelgeleri gözetilerek özenle hazırlanmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da eşlik etti.

AKILLARI AİLELERİNDE

  • Yalnızlığı ortak iftar ve sahurla azaltmaya çalışsalar da dört duvar içinde akılları ailelerinde. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi Emrullah Akbay bu duruma dikkat çekerek arkadaşlar ile yapılan iftar ve sahur ile aile ortamı sağlanmaya çalışılsa da yerini tutmadığını söylüyor. Aileler ile buluşulacak olan Ramazan Bayramı’nı bu nedenle öğrenciler şimdiden iple çekiyor.

İFTARDAN SONRA KÜTÜPHANE

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammet Çağrı Ergenç okul-ev-kütüphane üçgeninde geçen bir günlerini şöyle şu sözlerle özetledi: “Gündüzleri okula gidiyoruz. Akşam olunca evde iftar hazırlıklarına başlıyoruz. İftarımızı yaptıktan sonra kütüphaneye geçiyoruz hep beraber, ders çalışıyoruz. Gece 12 gibi eve dönüyoruz. Biraz dinlendikten sonra sahur hazırlıklarına başlıyoruz."

İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.
Büyükşehir'den miniklere özel program

Büyükşehir'den miniklere özel program

​Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.