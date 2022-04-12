Öğrenci evlerinde Ramazan günleri: Nöbetleşe iftar ve sahur

Ramazan, öğrenci evlerine ayrı bir atmosfer katıyor. Ailelerinden uzaktaki öğrencilerin okul-ev arasındaki koşuşturmasına iftar ve sahurun tatlı telaşı da ekleniyor. Yeni Şafak, Çankaya’da 4 öğrencinin kaldığı evde onların ağzından bir Ramazan gününü dinledi. Öğrenciler için Ramazan ayı yemek ve bulaşık yıkama sırası oluşturarak başlamış. Birçok evde buzdolabı kapaklarını imsakiyeler süslerken onlarınkine kimin yemek yapacağı ve bulaşık yıkayacağını gösterir liste de eklenmiş. Bu planlama da ders çizelgeleri gözetilerek özenle hazırlanmış.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da eşlik etti.



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AKILLARI AİLELERİNDE

Yalnızlığı ortak iftar ve sahurla azaltmaya çalışsalar da dört duvar içinde akılları ailelerinde. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi Emrullah Akbay bu duruma dikkat çekerek arkadaşlar ile yapılan iftar ve sahur ile aile ortamı sağlanmaya çalışılsa da yerini tutmadığını söylüyor. Aileler ile buluşulacak olan Ramazan Bayramı’nı bu nedenle öğrenciler şimdiden iple çekiyor.

İFTARDAN SONRA KÜTÜPHANE

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammet Çağrı Ergenç okul-ev-kütüphane üçgeninde geçen bir günlerini şöyle şu sözlerle özetledi: “Gündüzleri okula gidiyoruz. Akşam olunca evde iftar hazırlıklarına başlıyoruz. İftarımızı yaptıktan sonra kütüphaneye geçiyoruz hep beraber, ders çalışıyoruz. Gece 12 gibi eve dönüyoruz. Biraz dinlendikten sonra sahur hazırlıklarına başlıyoruz."