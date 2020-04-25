Sağlık Bakanlığı uyardı: Pide kuyruğuna dikkat

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmelere göre, Ramazan’da alınması gereken tedbirler de güncellendi. Ramazan’da insanlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu ve bu durumun Kovid-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulanan enfeksiyon kontrol önlemlerinde, dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken bazı tedbirler ve uyarılar şöyle:

MADDE MADDE UYARILAR

- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde bu ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilir.

- Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli. Oruç tutmanın Kovid-19 riskini artırdığıyla ilgili yapılmış çalışma bulunmuyor. Kovid-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalı.

- Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle ramazanda yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalı.

- Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlenmemeli.

- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler yapılmamalı.

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- İbadetler sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemeler kişiselleştirilmeli ve herkes kendisine ait malzemeyi kullanmalı.

- Ramazan boyunca yapılacak zekat, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve mesafe kuralına uyulmalı.

Pide alırken mesafeni koru

Bakanlık, ‘ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metrearalıkla durulmalı’ uyarısı yaptı. İstanbul’daki fırıncılar, koronavirüs salgını kapsamında hijyen kurallarına uyarak Ramazan ayının ilk pidelerini yaptı. Pide almak için fırınlar önünde bekleyen vatandaşların “sosyal mesafe” kuralına genel olarak uydukları görüldü.

Yardım dağıtan görevlilere uyarı!

Bakanlığın verdiği 11 tavsiye arasında Ramazan boyunca yardım dağıtacak görevlilere yönelikti. İşte o uyarılar: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar, porsiyon yemekler evlere dağıtılabilir. Bu dağıtımın organizasyonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutulmalı. Dağıtımda görev alacak kişiler el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında önceden bilgilendirilmeli ve bu kişilerin kullanacakları maske, el antiseptiği gibi malzemeler sağlanmalı. Bu kişiler, ellerini sık sık su ve sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlemeli. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalı. Dağıtım görevlileri yardımları, hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

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