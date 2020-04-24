Gelenek bozulmadı: İlk iftar topu Kars'ta atıldı

Kars Valiliğince geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'', bu yıl da bozulmadı.

Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı.

İftar topunu, "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Tacettin Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Tacettin Durmuş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayının sakin başladığını ifade eden Durmuş, "Bu yıl 16'ncı yıl oldu, koronavirüs bizi de etkiledi. Patlayıcılar Çin'den geliyordu, şu anda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum, inşallah bu mübarek ayda bu salgından da kurtuluruz" dedi.

OYNAT 00:50 Ramazan'ın ilk gününde Çamlıca Camii havadan görüntülendi Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii'nde Teravih namazı kılınmamıştı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii oruçların açıldığı Ramazan Ayı'nın ilk gününde havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Camii'sinin mahyasına 'Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan' ,'Kul Yaradılışının gereğini Yapar' yazıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Türkiye’nin ilk iftar topu Kars’tan atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı. Kars Valiliğince 16 yıldır geleneksel hale getirilen 'Türkiye'nin ilk iftar topu', bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kars Kalesi eteklerinden atıldı. İftar topunu, 'Ateşleyici yeterlilik belgesi'ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. BiP'te paylaş

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