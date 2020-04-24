Oruç bedeni güçlendirir: Beslenmede 10 altın kural

Natura Doğal Ürünleri sahibi Prof. Dr. İlker Durak, hem salgın günlerinde hem de Ramazan’da doğru beslenmenin önemli noktalarını Yeni Şafak’a anlattı. Her tür enfeksiyona karşı korunabilmenin yolunun “vücut savunma sisteminin güçlü olması” olduğunu vurgulayan Durak, “Sağlıklı beslenmek için sağlıklı besinlerden dengeli olarak tüketmek lazımdır” dedi.

DİRENCİ ARTIRIR

Oruç-beden sağlığı ilişkisine değinen Durak, orucun bazılarının dediği gibi vücut savunma sistemine bir zararı olmadığını, tam aksine sağlıklı bir beslenme tarzı ile orucun bünyeyi güçlendirdiğini söyledi ve ekledi: “Bizi virutik enfeksiyonlar dahil hastalıklara karşı daha dirençli yapar.”

GRİBE MÜRVER, VİRÜSE MEYAN

Viral enfeksiyonlara karşı faydalı bitkiler hakkında da bilgi veren Prof. Durak, “Mürver bitkisi grip, soğuk algınlığı, sinüzit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Meyan kökü ise bağışıklık sistemini güçlendirir. Durak koronavirüse karşı ise ekinezya önerdi: “Ekinezya karışımlı çayları bugünlerde tüketirsek koronavirüs dahil diğer viral enfeksiyonlara karşı güçlü bir destek edinmiş oluruz.”

Beslenmede 10 altın kural

Prof. Dr. İlker Durak, vücut savunmasını destekleyici beslenme kurallarını da on maddede özetledi:

* Karbonhidratlardan kesinlikle uzak duralım.

* Ağır yağlı yemekler yemeyelim.

* Sebze, meyve ağırlıklı beslenelim.

* Az et, çok az tavuk, bol miktarda balık tüketelim.

* Her yemeğimizde mutlaka özellikle mevsimine uygun salata tüketelim.

* Bol miktarda yoğurt, kefir, ev yapımı turşu ve probiyotik özellikli gıda tüketelim.

* Protein kaynağı olarak mercimek, kuru fasulye, nohut vs.’den yapılmış yemekleri tüketelim.

* Ekmeğimiz mutlaka tam buğday unundan ve ekşi mayalı olsun.

* Her tür yiyeceğimiz bol baharatlı olsun.

* Bitki çaylarını ihmal etmeyelim. Özellikle kuşburnu çayını.