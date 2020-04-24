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RAMAZAN HABERLERİ

İhtiyaç sahipleri İDDEF ile seviniyor

İDDEF, salgın sürecinde ‘Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız’ sloganıyla başlattığı yardım çalışmasıyla bugüne kadar 8 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen paketi desteği verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF yardıma ihtiyacı ailelere destek olmaya devam ediyor.
İDDEF yardıma ihtiyacı ailelere destek olmaya devam ediyor.

İDDEF, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ‘Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız’ sloganıyla başlattığı yardım çalışmasıyla bu güne kadar 8 bin 200 gerçek ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda ve hijyen paketi teslim etti.

İDDEF’ten yapılan açıklamada; “Ülkemize ekonomik ve sosyal olarak da olumsuz etkileri olan koronavirüs musibetiyle mücadele kapsamında ‘Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız’ sloganıyla yurt içinde yardım seferberliği başlattık. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hazırlamış olduğumuz temel gıda malzemelerinden oluşan gıda kolisi ile hijyen paketlerini 10 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırmak hedefiyle çıktığımız yolda bu güne kadar 8 bin 200 ailenin kapısını çaldık ” denildi.

YARDIM GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR

  • Yardım çalışmalarının Ramazan ayında da devam edileceğine vurgu yapılan açıklamada, “Yardım çalışmalarımızı; kampanya kapsamında hazırlamış olduğumuz yardım talep formunu doldurarak bizlere ulaşan ve gerekli değerlendirmenin yapılmasının ardından gerçek ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirdik. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da da koronavirüs salgını nedeniyle milletimizin içine girdiği zorlu süreci el birliğiyle atlatmak için titizlikle sürdüreceğiz. Ramazan ayındaki çalışmalarımızı Türkiye ile birlikte yurt dışındaki ülkelerde devam ettirerek bu zor günleri hep birlikte, yardımlaşarak aşacağız” ifadelerine yer verildi. Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabiliyor.

İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
KORONAVİRÜS
İDDEF’ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
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