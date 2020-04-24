Koronavirüs sonuçları açıklandı: İyileşen hasta sayısı ilk kez vaka sayısından önde çıktı

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

İyileşen sayısı 20 bini geçti

Son 24 saatte 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi, 109 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 246 artarak 21 bin 737'ye yükseldi.

İlk kez iyileşen sayısı vaka sayısından önde

Tabloda dikkatleri çeken sevindirici detay ise günlük iyileşen hasta sayısı oldu. İyileşen hasta sayısı ilk kez vaka sayısının önüne geçti.

"Bu noktadan dönüş olmamalı"

Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan dönüş olmamalı Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadelerini kullandı.

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/98GfL0iq2u — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 24, 2020

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