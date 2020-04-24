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Koronavirüs Koronavirüs sonuçları açıklandı İyileşen hasta sayısı ilk kez vaka sayısından önde çıktı
TÜRKİYE

Koronavirüs sonuçları açıklandı: İyileşen hasta sayısı ilk kez vaka sayısından önde çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Tablodaki sevindirici ayrıntı dikkat çekti. Bugün ilk kez iyileşen hasta sayısı vaka sayısının önüne geçti. Bu zamana kakar enfekte olan hastaların ise yüzde 23'ü iyileşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

İyileşen sayısı 20 bini geçti

  • Son 24 saatte 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi, 109 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 246 artarak 21 bin 737'ye yükseldi.

İlk kez iyileşen sayısı vaka sayısından önde

Tabloda dikkatleri çeken sevindirici detay ise günlük iyileşen hasta sayısı oldu. İyileşen hasta sayısı ilk kez vaka sayısının önüne geçti.

"Bu noktadan dönüş olmamalı"

  • Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan dönüş olmamalı Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadelerini kullandı.

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